高雄橋頭再生水廠BTO計畫啟動 2026起每日供應3萬噸再生水

欣陸投控 (3703-TW)）旗下欣達環工公司今 (12) 日為高雄市橋頭水資源中心舉行開工動土典禮，正式啟動「橋頭再生水廠 BTO 計畫」。興建工作預定於 2025 年底完成，完工後既有污水廠處理容量將由 2 萬噸提升為 5 萬噸。

欣陸投控指出，新建的再生水廠則每日可供應再生水 3 萬噸給台積電 (2330-TW) 楠梓園區廠，大幅紓減大高雄地區用水壓力及周遭水庫供水負荷。

欣達環工執行長周黎明表示，在極端氣候已成常態，水資源緊缺的時代，欣達環工以專業提供水資源處理與再利用的服務，一起積極解決旱象。我們的橋頭水資中心預計將在 2026 年開始提供服務，提升南台灣地區水資源調度之彈性。

欣陸投控指出，「橋頭再生水廠 BTO 計畫」為高雄市政府規劃的第三座再生水廠，因應南臺灣日益嚴重的缺水危機，及穩定高科技產業的投資意願，積極推動再生水廠的規畫和興建。預計 2025 年底橋頭再生水廠完工後，包含鳳山及臨海兩座水資中心，高雄市每日可供應 10.8 萬噸再生水供產業使用，兼顧產業發展和民生用水的需求。

欣達環工為欣陸投控旗下環境工程及水資源處理事業，結算至 2023 年第一季的在手合約總值約 717 億元，相當於 2022 年合併營收的 15.2 倍。除了「橋頭再生水廠 BTO 計畫」外，欣達環工目前還有八個在興建或營運階段的專案，其中再生水相關之專案為安平水資中心、鳳山水資中心及臨海水資中心。