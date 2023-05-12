歐盟計劃調整對中政策 避免捲入美中零和戰役

歐盟外交當局周五 (12 日) 發布文件，擬出重新調整對中國政策的計畫，在應對中國崛起的過程中，避免捲入美中之間的零和戰役。

歐盟對外事務部 (European External Action Service, EEAS) 在歐盟外長會議舉行前，向歐盟各國政府發表一份長達七頁的提案文件，試圖在 27 個成員國對中國的態度之間取得平衡，在鞏固對中立場的同時，繼續維持與美國的密切夥伴關係。

歐盟外交政策負責人波瑞爾 (Josep Borrell) 解釋，重新調整對中國政策至少有三項原因，包含中國民族主義和意識形態的崛起、美中競爭加劇對政策層面的影響，以及中國在區域和全球議題扮演的角色日益關鍵。

路透援引文件內容報導，歐盟將繼續視合作、競爭與體制對抗為對中政策的核心，這三項要素的比重將取決中國的行為與態度。

EEAS 指出，近年來競爭方面的問題已越來越重要，考量到中國在全球的影響力，歐盟勢必得繼續和中國打交道，但也不能忽略和美歐之間的合作關係。

EEAS 強調，歐盟不應該支持零和遊戲 (zero-sum game) 的概念，即美中競爭之間只有一個贏家。波瑞爾也說，歐盟不應該浪費時間在阻止中國成為世界強權上，而是要關注中國如何運用崛起的力量。

不過，文件中仍建議更嚴厲篩選投資並加強出口管制，以便在經濟上擺脫過度依賴中國的風險。

EEAS 表示，歐盟應在關鍵領域實現供應來源多元化，尤其是對綠能和數位轉型來說至關重要的領域，例如半導體、5G 和 6G 電信、電池、原物料和關鍵礦物等。

談到台海議題，該文件指出，維持台海現狀且避免緊張局勢升溫，是歐盟的根本利益。