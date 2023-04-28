中國商務部長王文濤會德國副總理 關切德方對中出口限制

在市場傳出德國政府擬限制對中半導體用化學品出口之際，中國商務部長王文濤周四（27 日）與德國副總理 Robert Habeck 舉行會談，就落實兩國領導人經貿共識交換意見，並關切德方的出口限制措施。

中國商務部官網周五發布的消息顯示，王文濤周四在柏林與 Habeck 舉行會談，就落實兩國領導人經貿共識、籌備下階段高層交往經貿議題和成果、深化雙邊務實合作、為雙方企業營造公平公正營商環境以及貿易統計與綠色合作等議題坦誠深入交換意見，並對德方有關出口限制措施表達關切。

據《彭博》報導，德國政府正討論限制對中出口半導體用化學品事宜，知情人士透露，蕭茲政府正在討論如何切斷中國取得生產先進半導體所需的貨品與服務。如果德國祭出這項措施，Merck KGaA、巴斯夫（BASF）等德國企業要對中銷售半導體化學品時將面臨限制。

蕭茲和 Habeck 正就此事與歐洲盟友及美國密切聯繫，而美國政府正力促各國阻止北京取得半導體等關鍵技術。如今蕭茲對北京的立場已經變得較強硬，試圖在維護經濟利益與國安、人權等問題之間取得平衡。

中國商務部公布的消息並顯示，王文濤周三在柏林會見德國總理府部長施密特，就落實兩國領導人經貿共識、做好下階段高層交往經貿籌備等議題進行坦誠務實交流。雙方一致同意加強傳統領域合作，挖掘新能源、數位經濟等新興領域合作潛能，進一步便利商務人員往來，為雙方企業營造公平公正營商環境，推動雙邊經貿關係健康穩定發展。

