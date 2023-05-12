蘇利文、王毅坦率長談八小時 美中未來數月可望有更多接觸

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在奧地利與中共中央外事委辦公室主任王毅舉行會談，兩人坦率長談八小時，白宮官員稱之為具有「建設性」、「實質性」的會談，顯示雙方正努力減緩緊張局勢。

據《彭博》報導，白宮表示，蘇利文在周三、周四於奧地利與王毅舉行會談，討論內容涵蓋美中關係關鍵問題、全球與區域安全問題、烏克蘭戰爭、台海等問題。

一位美國高階政府官員在周四說，這場會談談了八個多小時，蘇利文重申對中國可能向俄羅斯提供致命性武器的擔憂，並將重點放在如何處理台海緊張局勢。

這位官員表示，雙方都承認該讓中國偵察氣球事件翻篇，美方預計未來數月兩國會有更多接觸。蘇利文與王毅會面，這是中國偵察氣球 1 月底入侵美國領空導致雙邊關係惡化以來，美中高層首度會晤。

《新華社》周四發布的新聞稿也指出，蘇利文與王毅進行坦誠、深入、實質性、建設性的討論，王毅就台灣問題全面闡述中方嚴正立場。雙方還就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換意見。雙方同意繼續用好此一戰略性溝通渠道。

蘇利文與王毅會面可望為美國總統拜登與中國國家主席習近平通話奠定基礎。拜登在周三表示，與習近平的通話取得進展，「會成的」，不過他拒絕透露具體時間。

目前外界尚不清楚是誰發起王毅與蘇利文之間的會談，但美方最近幾周開始展開一項策略：美中從最低層級展開對話與通話，直到兩國元首對話。 這是華府努力推動美中關係恢復常態的一環，而且如果習近平拒絕，國際社會可能認為北京頑固不化。美國此舉也有助於安撫亞洲與歐洲盟國，這些國家擔憂華府未採取足夠行動減緩美中關係緊張。

中國外長秦剛周一在北京向美國駐華大使伯恩斯表示，美方一連串錯誤言行破壞中美關係，要求美方不能說一套做一套，要正確處理台灣問題，必須尊重中方底線。

不過，秦剛也說，當務之急是穩定中美關係，避免螺旋式下滑，防止中美出現意外，這應該是中美兩國最基本的共識，也是國與國相處必須守住的底線。據《彭博》報導，中方的舉動顯示北京可能很快就會允許更多美中高層對話。