王毅：若美方執意擴大事態 中方奉陪到底

在美中兩國發生中國間諜氣球事件後，雙方高階官員上周六（18 日）首度舉行面對面會談，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅向美方表示，若美方執意擴大事態，中方將奉陪到底。

王毅上周六在出席德國慕尼黑安全會議期間，與美國國務卿布林肯進行「非正式接觸」。知情人士透露，雙方事前未對外宣布，結束會談後才對外證實。這是自中國偵察氣球 1 月底入侵美國領空以來，兩國高層首次會面。

布林肯在周日表示，他在會中向中方傳達三項訊息：一是中國偵察氣球入侵美國的行徑令人無法接受，不容再犯；二是警告中方若提供俄羅斯致命武器，將重創美中關係；三是重申美中保持溝通管道暢通的重要性。

布林肯說，美方已掌握情資，得知中方考慮向俄國提供武器。

對此，王毅表示，美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國上空。他說，美方要做的是拿出誠意，正視濫用武力給中美關係造成的損害；如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果由美方承擔。

在烏克蘭問題上，王毅強調，中國堅持原則、勸和促談，一直發揮著建設性作用。中俄全面戰略協作伙伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍內的事情。他並說，中方將在未來幾天發布一項新的烏克蘭和平建言。

他指出，中方從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。美國作為一個大國，理應推動危機政治解決，而不是拱火澆油、趁機牟利。

提及兩岸關係，王毅指出，要維護台海穩定，就必須堅定反對「台獨」，真正堅持「一中原則」。他說，美方在台灣問題上要尊重歷史事實，信守政治承諾，將不支持「台獨」的表態落到實處。

美國華府智庫美國企業研究院（AEI）外交國防政策主任 Kori Schake 認為，美中關係變得越來越脆弱，如果中國援助俄國，將強化中俄結盟以及中國是惡意國際力量的看法。