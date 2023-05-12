〈紐約匯市〉市場重新考慮貨幣政策前景 DXY登逾一周高點

美元指數周四 (11 日) 登逾一周高點，近期公布一連串經濟數據，促使交易員在重新評估全球貨幣政策前景後尋求避險。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.6%，至 102.08，是 5 月 2 日以來最高。

美國上周初領失業金人數躍升至一年半高點，顯示隨著需求放緩，勞動力市場正在降溫，有望為聯準會 (Fed) 下月停止升息提供空間。另一方面，美國上月生產者物價指數 (PPI) 溫和上揚，年增率 2.3%，為兩年多來最小，證明通膨壓力有所緩解。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 認為，在通膨有所放緩，但仍處在高檔的情況下，市場已開始重新考慮 Fed 的降息前景。若把降息排除在考量範圍之外，美元將上漲，因為這種情境將允許美國的利率優勢延續更長一段時間。

目前 Fed 的利率目標區間為 5%-5.25%，聯邦資金期貨交易員仍預期 Fed 9 月降息前將停止升息。

歐元和英鎊雙雙走軟，歐元貶 0.6% 至 1.0916 美元，為 4 月中以來最低；英鎊貶近 0.9% 至 1.2513 美元，觸逾一周低位。

市場分析師認為，中國稍早發布的經濟數據已凸顯出更多疫後復甦乏力的跡象。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理主管 Erik Bregar 認為，中國前一晚的數據令人感到意外，幾乎不符合先前對於重新開放經濟的樂觀情緒，因此市場上出現一些買入美元的避險反應。

觀察其他風險貨幣，澳幣重貶 1.1% 至 0.67 美元，逼近一周低點，紐元也跌逾 1% 至 0.6297 美元。

在彭博報導兩大加密貨幣造市商 Jane Street 和 Jump Crypto 將退出美國交易業務後，比特幣盤中跌破 2.7 萬美元關卡，其他加密貨幣連帶走疲。

Coin Metrics 數據顯示，比特幣跌近 3% 至 26,937.29 美元，以太幣也跌 3.1% 至 1,793.8 美元，兩大加密貨幣單周貶幅有望超過 8% 和 9%。

Enclave Markets 執行長 David Wells 表示，因許多大型造市商大幅削減供應，加密貨幣價格的雙向波動將會更大。

截至台灣時間周五 (12 日) 約 6:00 價格: