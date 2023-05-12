〈貴金屬盤後〉金價連二黑 中國通膨疲弱 白銀、銅價應聲下挫  

黃金期貨周四 (11 日) 連續第二個交易日收黑，主因是美元走強，投資人仍在消化美國本周的通膨數據。白銀、銅價則在中國公布疲軟的通膨數據後重挫。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 6.60 美元或 0.8%，報每盎司 2020.50 美元，連續第二天收黑，但卻是連續第八天保持在 2000 美元整數關卡之上。

美國勞工部周四公布，4 月生產者物價指數 (PPI) 僅增加 0.2%，不如經濟學家預估的 0.3%。4 月為止的 12 個月以來，PPI 增加 2.3%，是兩年多來最小增幅。勞工部周三公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率，則是兩年來首度落到 5% 以下。

Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 說：「PPI 似乎顯示，聯準會 (Fed) 壓低通膨的拆彈計畫有效果。」

他提醒，儘管 PPI 數據減緩，但就業數據仍穩健，且 CPI 仍高，代表 Fed 6 月仍可能升息 1 碼 (25 個基點)。但從 PPI 年增率減緩來看，有理由相信 CPI 增幅也即將開始放緩。

雖然 PPI 下滑，但美元周四依然走強，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.6% 至 102.09。這導致美元計價的黃金受到打壓。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁 Neel Kashkari 周四表示，如果通膨仍保持在高點，在必要情況下，高利率將持續一段長時間。

另一方面，PPI 升幅趨緩，引發美債殖利率下滑，美股當天也呈現下跌格局。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說，黃金下跌，代表投機者目前可能失去對價格再度挑戰新高的熱忱，但這對長期的金價來說並非壞事，因為黃金經過近期漲勢後，可能正在打穩持續上漲的基礎。

白銀和銅礦行情在紐約商品交易所 (Comex) 最引人注目，尤其白銀創下三個月來最大跌幅，收在去年 11 月迄今最低價。

中國周四公布的 4 月 CPI 年增率僅 0.1%，創兩年新低，PPI 連跌七個月。疲軟的數據，讓中國需求前景蒙上陰霾。

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