乾杯今年營運射三箭 倫敦首店拚年底開出 評估揮軍美國

近來國內大型餐飲業者積極開店、開新品牌甚至揮軍海外，連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 董事長平出莊司今 (11) 日也宣示，國內開出新品牌「高木和牛食堂」，而總店數比重達 30% 的中國市場今年明顯回溫，已回到疫前 9 成，上海新店點預計最快第二季底開出，至於首度插旗歐洲市場的英國倫敦店預計年底開幕，並開啟評估美國市場計畫，國內外發展動能無虞。

平出莊司直呼中國市場「太好了！終於回來了」，已回到疫情前 9 成表現，但也坦言，有感覺到中國經濟沒有像以前那麼好，雖消費力道已相對平穩，並不像台灣市場的強勁復甦力，因此，今年展店以台灣為主，不過，上海仍將再開一家老乾杯，於第二季底至第三季開出，持續深耕當地的高端燒肉市場。

乾杯全新開出高木和牛食堂今日也首次亮相，是旗下第 8 個餐飲品牌，主打和牛主餐日式定食，平均客單價約 750 元，為集團旗下最低，也是乾杯首度提供季節沙拉吧，平出莊司說明，首店開在台中測試，一旦接受度不錯，不排除全台都有展店可能。

而在海外市場，平出莊司表示，因疫情延宕的海外拓點計畫已加快腳步，力拚英國首店年底開出，選址在倫敦蘇活區。

至於國內不少業者前進的美國市場，乾杯也啟動討論計畫，原本有意插旗德州，現在更擴大評估範圍。

乾杯目前總店數為 69 家，其中台灣 47 家、中國 22 家，預計年底前至少再 3 家新據點。

平出莊司樂見，今年兩岸都可望較過去更好。