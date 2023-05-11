【好康逗相報】2023股東會紀念品開箱：加碼好康活動！

一年一度的股東會盛會來啦！永豐金證券搶先開箱 2023 年股東會紀念品，包含中鋼、王品、大魯閣、正隆、山隆、友訊等網友公認超夯紀念品！而且今天的影片是有禮物可以抽的~ 遊戲規則就在影片中。

同時永豐金證券也加碼抽獎活動，凡是在 2023.6.15 以前，在永豐金證券 YouTube 頻道的《台股萬人謎》EP44 開箱 2023 年股東會紀念品影片留言「我要抽獎」，小編就會人工回覆專屬抽獎連結，屆時大家就可以透過自己收到的回覆至永豐金證券 LINE 官方帳號抽獎，立即抽獎立即知道是否得獎哦！獎品為雙人牌雙人牌砧板乙份或黃金萬兩肥皂乙份。

每個人只有一次抽獎機會，而且是用盲包的方式贈獎，所以得獎的朋友記得要馬上回填收件者資料，等收到我們將紀念品寄過去後才會知道裡面是什麼哦！詳細的活動資訊都在永豐金證券 YouTube 頻道的《台股萬人謎》EP44 開箱 2023 年股東會紀念品影片資訊欄中，抽獎活動只到 2023.6.15 截止、兌獎時間只到 2023.6.30，想參加的就馬上留言！

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Q1：2023 年股東會紀念品有哪些是網友公認 CP 值超高的呢?

實物在影片中！

1、中鋼：傘 Q

理念：希望藉由此紀念品傳遞傳遞中鋼常懷感恩之心，時時與股東相伴，無論環境如何變化，堅持以優質產品創造幸福美好生活之意。

2、王品：3 千元抵用劵

理念：今年恰逢集團成立 30 周年，他們董事長表示謝謝社會大眾和股東一路以來的相挺支持，才讓王品集團可以順利度過疫情的挑戰、迎來復甦的曙光，再創巔峰，希望透過今年的紀念品讓股東們也能和王品集團共享美好時光。

3、大魯閣：總價值 3200 元，包含 800 元消費抵用券及 8 張大魯閣關係樂園每月買 1 送 1 卷，同樣是透過大魯閣過 APP 線上領取 800 元消費抵用券及 8 張大魯閣關係樂園每月買 1 送 1 卷哦！

4、永豐金：K"s 寬庭豐收盤

理念：來自於「編織」，再搭配象徵黃色的豐收，材質也是使用對環境友善的再聲玻璃，希望能實踐並傳遞永續經濟與環境共生。

5、友訊科技：多功能手提餐盒

理念：公司很重視 ESG，希望減少一次性餐具垃圾的產生，所以今年股東會紀念品準備具實用性且可重複使用之手提餐盒，與股東一同響應環境保護。

Q2：股東會紀念品怎麼領?

擁有一張股票的股東，該公司會直接將股東會通知書寄到證券戶頭上的通訊地址，股東們可以依照通知書上的記載方式領取即可。

Q3：零股股東怎麼領股東會紀念品?

並不是每間公司都有開放零股股東可以領紀念品，因此股東們須每年的都特別留意公告哦！而開放零股股東領取紀念品的條件也與整股的不同。若公司開放零股股東可以領紀念品，有以下 3 種做法：

(1) 完成電子投票並列印「議案表決單」做為完成投票的證明，就可以依照公司股東會通知書所公告的方式領取。

本文有限時活動舉辦中►小提示：【注意看】第一段、粗體且有底線的字喔！

(2) 需要親自到股東會現場領取。

(3) 直接到公司官網申請「補發股東會通知書」，依照股東會通知書所公告的方式領取。

提醒：每間公司、每年股東會紀念品的發放條件與領取規則都可以不一樣，請以公司公告為準，大家也可以在「電子資料查詢作業平台」查詢領取紀念品的規則。

Q4：零股股東的電子投票是什麼？

只要打開 TDCC 臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台，登入股票 E 票通，系統會呈現你可以投票的股票。

Q5：想領紀念品還有哪些地方要留意?

(1)「最晚買進日」

(2) 紀念品可能數量有限，不是每一位股東都能領到，有時股務代理公司發完了，可能就要到股東會現場碰碰運氣了。

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