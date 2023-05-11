麗清看好LED車燈出貨 4月創同期高 Q2審慎卻樂觀

車燈大廠麗清 (3346-TW) 最新表示，桃園觀音廠產能擴增、美國知名車廠客戶急單兩大效果挹注，帶動 4 月合併營收創同期高，主要客戶對於旗下 LED 車燈模組、頭燈控制器等產品備貨需求保持良好水準，對第二季抱持審慎樂觀看法。

麗清 4 月合併營收 6.1 億元，月減 7.15%，年增 51.93%，反映中國解封後，逐漸走出低谷，而麗清第一季稅後純益 3040 萬元，也年增 98.52%，每股純益 (EPS)0.28 元，顯示主要客戶訂單拉貨力道增溫，持續拉升兩岸產能稼動率。

展望後市，麗清表示，除深化既有主要 LED 車燈一階供應商客戶業務合作，開拓新客戶、新車款訂單接單有成，持續擴大桃園觀音廠 LED 頭燈控制器產能，藉此推升 LED 頭燈控制器每月訂單出貨。

麗清第一季 LED 頭燈、頭燈控制器產品營收比重較去年同期的 19%、5% 提升至 27%、18% 水準，且去年同期因缺料造成產能閒置，今年產能稼動率已在客戶良好訂單需求下回到一定水準。

麗清強調，隨著華域視覺、海拉等 LED 車燈一階供應商客戶訂單拉貨表現良好，以及桃園觀音廠產能擴增、美國知名車廠客戶急單等挹注，前 4 月合併營收創同期高，年增 11.68% 至 21.7 億元，後市將積極擴增新客戶、優化訂單銷售結構、精進生產基地營運效率。