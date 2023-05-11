〈能源盤後〉美庫存4周來首見增加 CPI未提供支撐 原油收低

在美官方數據顯示，上周美國原油庫存 4 周來首見增加後，原油期貨價格周三 (10 日) 收低。

4 月消費者物價指數 (CPI) 公佈後美元走軟，但對以美元計價的原油價格幾乎沒有支撐。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.15 美元或 1.6%，收每桶 72.56 美元。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.03 美元或 1.3%，報每桶 76.41 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.49 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.39 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌近 3.4%，收每百萬 Btu 2.19 美元。

供應報告

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (5/5 止) 原油供應量增加 300 萬桶，為 4 周來首見。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存下降 180 萬桶。

DTN 高階市場分析師 Troy Vincent 指出，EIA 數據顯示，原油出口已放緩，在 Brent 原油對 WTI 原油的溢價收窄下，上周戰略石油儲備 (SPR) 釋放的近 300 萬桶原油得以全部積累至商業庫存中。

他表示，與此同時，石油產品庫存大幅下降，係因內需增強與上周淨出口大增 8.5% 達每日 430 萬桶以上，同時國內煉油仍受到抑制。

儘管如此，Vincent 表示，「未來幾周煉油廠開工率預期上升，國內柴油和汽油產量預計將因此增加，這些可能持續抵消 EIA 報告中燃料庫存下降帶來的樂觀情緒。」

EIA 報告顯示，上周汽油庫存下降 320 萬桶，蒸餾油庫存下降 420 萬桶。

根據調查，分析師先前預期上周汽油庫存下降 55 萬桶，蒸餾油庫存下降 110 萬桶。

EIA 稱，俄克拉荷馬州庫欣 Nymex 交割中心的原油庫存上周小幅增加 40 萬桶，而戰略石油儲備量 (SPR) 增加 290 萬桶。

其他市場驅動力

Vincent 表示，周三公布的美國通膨數據符合預期，「雖可打壓美元，但不足以提振油價。」ICE 美元指數下跌 0.2% 至 101.46。

美國勞工部周三表示，4 月 CPI 上升 0.4%，與《華爾街日報》調查的經濟學家所預期的增幅相符。過去 12 個月，4 月消費者通膨率增加 4.9%，自 3 月的 5% 年率增幅下降。

周二報導稱美政府計劃結束 SPR 的維護和維修工作完成後，立即採購石油以回填 SPR，令周二原油找到支撐力，逆轉早盤跌勢。由於對經濟前景的擔憂，上周 WTI 油價跌逾 7%。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示，原油本周反彈，但已證實是「近期波動的避雷針，因此，不能排除價格進一步極端震盪的可能性，尤其是在油價對全球增長預期如此敏感的情況下。」