〈能源盤後〉美政府擬回補SPR 供應趨緊跡象支撐 原油逆轉收高

因供應趨緊的跡象支撐，原油期貨周二 (9 日) 收高，市場猜測美政府正尋求回補政府的緊急石油儲備量。

據報導，中國 4 月原油進口量下降，令周二部分交易時間油價走低，有分析師將其歸咎於「經濟衰退擔憂加劇」。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 55 美分或近 0.8%，收每桶 73.71 美元，盤中低點達 71.34 美元。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 43 美分或 0.6%，報每桶 77.44 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.48 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.39 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.3%，收每百萬 Btu 2.27 美元，延續前一日上漲 4.7% 的趨勢。

市場驅動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，因報導稱美政府計劃在石油儲備的維護和維修工作完成後，立即採購石油以回補美國戰略石油儲備量 (SPR)，周二油價出現真正轉機。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，目前 SPR 處於 40 年低點，白宮必得儘早回補 SPR，這點大家早就心知肚明，且拜登政府本來就打算在油價回落至 70 美元區域時填滿 SPR。

據報導，中國 4 月原油進口量下降 16% 至每日 1036 萬桶，這全球原油最大進口國解封後的需求力道令人擔憂，加劇市場對經濟衰退的擔憂，致使油價周二多數交易時間走低。

Fritsch 認為，即使中國石油進口量是在非常高的水準上急劇下降，且部分歸咎特殊原因，但依舊會引起市場對中國需求復甦強度的疑慮。

由於對經濟前景的擔憂情緒驅動，WTI 原油價格上周跌逾 7%。

CompareBroker.io 首席分析師 Jameel Ahmad 表示，儘管如此，考量到各央行官員似乎更願意採「經濟衰退可望避開」這樣的說法，石油等大宗商品上週遭普遍拋售的程度已經過頭了。

此外，各央行官員「對長期存在的經濟衰退擔憂持樂觀態度」，這對交易員提供了尋找折扣的機會。

Ahmad 預期油價將在接下來的交易時間「試圖鞏固並逐步恢復上周的損失」，但警告稱「市場對銀行業內部問題和宏觀數據的敏感性仍可能讓 WTI 原油價格停留在趨於 75 美元的水準。」

美國能源資訊署 (EIA) 周二公布石油月報，其中大幅下調今明兩年對 Brent 和 WTI 的油價預期，且預期美國天然氣將迎來有記錄以來第二高的夏季電力需求。

石油輸出國組織 (OPEC) 將於周四發布月報，國際能源署 (IEA) 將於 5 月 16 日發布月度報告。

Energy Aspects 長期分析主管 Matthew Parry 表示，若這些月報大幅上修今年需求預期，或大幅下調供應預期，油價就可能向上突破近期交易區間。「現階段前者可能性比後者低，因為在當前的宏觀經濟環境下，各組織可能考慮下調需求預測。」

他預計今年下半年將因供需失衡的滲透，顯示出庫存下降，「但我們可能需要在實物市場反彈之前看到這種實物跡象，因為現下經濟衰退擔憂情緒不斷升溫，已匯聚市場全部注意力。」