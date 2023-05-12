〈能源盤後〉經濟衰退隱憂揮之不去 原油連跌2日 收一周低點

原油期貨價格周四 (11 日) 收於一周低點，市場持續擔憂潛在經濟衰退，拖累 WTI 原油和 Brent 原油，使其連續第二日收低。

在美官方數據顯示上周美國原油庫存增加後，WTI 原油周三收低，結束連續 3 日的漲勢。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.69 美元或 2.3%，收每桶 70.87 美元，為最近月契約自 5 月 4 日以來最低收盤價。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.43 美元或 1.9%，報每桶 74.98 美元，也是 5 月 4 日以來最低收盤價。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.46 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 2.35 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌不到 0.1%，收每百萬 Btu 2.19 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 周四分析報告寫道，目前石油市場受到多重顯著影響，包括美國債務上限戲碼、對地區銀行的擔憂情緒升溫，以及通膨預期仍恐推動美聯準會 (Fed) 採激進政策，最終恐導致經濟深度衰退，抑制原油需求。

「這些因素將在短期內繼續影響油價和石油精煉產品，因為債務上限問題、銀行擔憂和經濟衰退的威脅會令能源綜合商品承壓，而任何一點出現改善，都將有利市場並帶來鬆一口氣的上漲力道。」該報告寫道。

供應意外增加令 WTI 原油周三終止連續 3 日的漲勢，Brent 原油則停下連漲 4 日的走勢。

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (5/5 止) 原油供應量意外增加 300 萬桶，為 4 周來首見，也與分析師本預期上周美國原油庫存下降 180 萬桶的結果背道而馳。

然而，石油產品的供應狀況具支撐性。EIA 報告顯示，上周汽油庫存下降 320 萬桶，蒸餾油庫存下降 420 萬桶，下降程度均高於分析師預期。

Sevens Report Research 的分析師認為，WTI 原油價格處於廣泛交易區間，支撐位在 67 美元附近，阻力位在 83 美元附近，而 75 美元區域是一個關鍵的磁性支點，價格可能 來回搖擺。

石油輸出國組織 (OPEC) 周四公布月報，全球石油需求增長前景維持在每日 230 萬桶不變，因為中國需求雖小幅增加，卻遭其他地區的小幅下降所抵消。

OPEC 預期，今年全球石油需求在 1.019 億桶 / 日，但也稱該預測「受到許多不確定因素的影響」。

與此同時，EIA 周四公布，上周 (5/5 止) 美國天然氣供應量增加 780 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預期上周美國天然氣供應量增加 730 億立方英呎。