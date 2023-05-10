〈稅收統計〉4月稅收1314億元、年減2.8% 股房相關四稅目全衰退

財政部今 (10) 日公布 4 月稅收統計，單月稅收 1314 億元、年減 2.8%；累計前 4 月稅收 6185 億元、年增 0.1%，主要稅目中證交稅、土增稅、契稅與房地合一稅皆較去年同期衰退，其中土增稅年減 37.6%，反映房市仍持續低迷。

根據財政部統計處公布資料，與股市量能密切相關的證交稅，受成交量能萎縮影響，導致 4 月稅收僅 124 億元進帳、年減 19.1%，連續 2 個月衰退；累計前 4 月稅收 490 億元，較去年同期減少 165 億元、年減幅 25.2%。

統計處專門委員梁冠璇表示，前 4 月證交稅年減量 165 億元，創下 2006 年以來、亦即近 17 年來同期最大減量，而前 4 月稅收年減幅 25.2%，則是 2010 年以來最大減幅。

梁冠璇進一步指出，從今年前 4 月的日均成交量 2769 億元、5 月以來截至 10 日的日均成交量 2733 億元來看，目前股市交易量能都優於今年編列的預算數也就是日均成交量 2648 億元。

梁冠分析，目前看來成交量的年減幅有逐漸縮小的趨勢，顯示量縮現象有逐漸收斂，但由於證交稅表現與景氣波動關聯度較大，因此後續還有待觀察。

綜所稅部分，4 月實徵淨額 369 億元，較去年同期增加 12%，累計前 4 月實徵淨額 1469 億元，較去年同期增加 116 億元、增幅 8.6%，主因是利息及薪資所得扣繳稅款增加所致。

營業稅部分，4 月因適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，營業稅實徵淨額負 8.0 億元，較去年同月增加 700 萬元；累計前 4 月實徵淨額 1752 億元，較去年同期增加 109 億元、年增 6.6%。

梁冠璇指出，主因國內需求穩定、適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，以及進口電子零組件、基本金屬及其製品、化學品等稅額減少交互影響所致。

另外，貨物稅部份，4 月實徵淨額 141 億元，較去年同期增加 12 億元、9.2%，主要是油氣類、車輛類貨物稅俱增所致；累計 4 月實徵淨額 524 億元，較去年同期增加 41 億元、8.6%，其中車輛類增加 59 億元、28.8%，主因進口車稅額增加所致。