環球晶4月營收56.3億元 近一年低點

環球晶4月營收56.3億元 近一年低點。(鉅亨網資料照)
環球晶4月營收56.3億元 近一年低點。(鉅亨網資料照)

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今(10)日公告 4 月營收 56.3 億元，月減 15.99%，年增 7.15%，為近 1 年低點；前 4 月累計營收 242.5 億元，年增 12.45%。

環球晶指出，配合客戶拉貨動能，每季的首月出貨金額通常較低，出貨量集中於每季季底，4 月的金額波動與以往模式一致。

展望第二季，環球晶表示，由於總體經濟前景未明，部分產品需求能見度較低，少數客戶希望能將第二季的貨稍微延緩一兩個月出貨，正積極與客戶協商中。
 

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