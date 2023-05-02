〈環球晶法說〉Q1純益季減13% EPS 11.49元 去年擬配息16元

持續與幾個客戶簽長約矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今(2)日公告第一季財報，單季稅後純益 50 億元，季減 13.7%，年增 186.4%，每股純益 11.49 元；董事會並通過去年下半年現金股利發放案，擬配息 9.5 元，全年共發放 16 元現金股利，若以今日收盤價 491 計算，現金殖利率約 3.26%。

環球晶第一季營收 186.16 億元，季增 1.2%，年增 14.2%，毛利率 40.6%，季減 2.1 個百分點，年減 2 個百分點，營益率 32.8%，季減 1.8 個百分點，年減 3.3 個百分點；稅後純益 50 億元，季減 13.7%，年增 186.4%，每股純益 11.49 元。

環球晶董事會也通過 2022 年下半年現金股利發放案，擬配發每股 9.5 元現金股利，配發總金額為 41.3 億元，若計入上半年已發放的每股 6.5 元、總金額 28.3 億元之盈餘暨資本公積發放現金股利，全年共將發出每股 16 元、總金額 69.6 億元的現金股利。

此外，環球晶董事會也通過股東會擬訂於 6 月 20 日上午 9 時，假新竹科學園區科技生活館舉行。

環球晶指出，雖然國際總體經濟可望逐漸從疫情後復甦，全球景氣仍面臨升息、烏克蘭戰爭、地緣政治帶來的經濟分裂等風險，導致 2023 年景氣成長遲緩，但可望於 2024 年回春，今年包括汽車產業、伺服器、資料中心與工業電子等市場驅動力持續支持半導體營收。

