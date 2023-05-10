卜蜂4月營收24.71億元創歷史同期新高 業績展望佳

飼料及肉品廠卜蜂 (1215-TW)今 (2023) 年首季獲利成長，每股純益達 1.43 元，同時，卜蜂今 (10) 日公布 4 月營收 24.71 億元，創歷史同期新高，月減 4.94%，年增 12.71%，累計 2023 年前 4 月營收 97.03 億元，年增 3.31%。卜蜂預計今年資本支出逾 10 億元，業績展望也樂觀。

卜蜂 2023 年首季營收 72.32 億元處於歷史高檔，稅後純益 4.22 億元，季增 16.9%，年增 28.8%，每股純益 1.43 元，創歷史同期新高；而卜蜂董事長鄭武樾對於今年營運盼望持續成長，並抱持審慎樂觀看法。主要在毛豬價格仍維持在高檔，白肉雞價格也維持高價，有利挹注卜蜂業績表現。

卜蜂 2022 年稅後純益 15.55 億元，每股純益 5.28 元，獲利改寫歷史次高，擬配發去年股息 3.5 元。

卜蜂預估今年的資本支出超過 10 億元，主要投資針對民生肉品、蛋品需求及市場的市占率擴大。同時，卜蜂董事長鄭武樾對於今年營運盼望持續成長，並抱持審慎樂觀看法。主要在毛豬價格仍維持在高檔，白肉雞價格也維持高價，有利挹注卜蜂業績表現。

卜蜂持續在台擴大投資自動化飼料、肉品及蛋品生產加工業務，其中最先收成的是雲林飼料廠，該廠已在去年第四季投入產量，預估市場占有率將由 16% 提升到 20%。

同時，卜蜂在台灣的投資也因應市場的趨勢持續加碼滾動投資，追求高加值、精緻化、多元化產品方向，迎向家庭即食化市場需求。卜蜂在桃園龜山工業區購置的 560 坪建廠用地，去年將正式動工，預計興建符合 CAS 規範的精緻分切廠，總投資金額為 6.27 億元，並將原分布在桃園、汐止、中和、泰山各直營所的雞肉分切廠遷入、集中生產，新分切廠也將加入豬肉的分切業務，預計在 2024 年完工。