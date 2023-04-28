〈聯發科法說〉Q2營收估持平、全球手機僅剩11億支 一文看懂六大重點

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第一季財報，稅後純益 168.74 億元，每股稅後純益 10.64 元，皆下探 9 季新低，展望後市，執行長蔡力行表示，第二季營收與上季相當，由於能見度有限，不提供全年展望，同時也預測今年全球手機僅剩 11 億支，以下是《鉅亨網》整理出本場法說六大重點：

Q1 財報符合預期 純益探 9 季低點

聯發科第一季受手機產業面臨劇烈庫存調整影響，營收跌破千億元、約 956.52 億元，毛利率 48%，也為一年半低點，稅後純益 168.74 億元，季減 8.7%，年減 49.3%，每股稅後純益 10.64 元，雙雙下探 9 季新低。

需求低預期 Q2 營收持平看

蔡力行坦言，由於手機等消費性電子的需求低預期，第二季營收中位數約與上季相當，以美金對新台幣匯率 1 比 30.3 計算，第二季營收約 918-995 億元，季減 4% 至季增 4%，年減 36-41%，也下調毛利率區間至 45.5-48.5%。

能見度仍有限 不提供全年展望

蔡力行指出，展望下半年，由於終端市場需求能見度仍然有限，現階段難以提供明確數字，但預期下半年營收將有所改善，強調聯發科仍憑藉強大技術和產品組合，當需求改善時能掌握市場機會。

今年全球手機銷量僅剩 11 億支 兩大主因影響

蔡力行預估，今年全球智慧型手機出貨量僅剩 11 億支，較疫情前的 14 億支大幅減少，除坦言 Android 陣營有很大的努力空間，也指出「更換周期拉長」以及「使用翻新機」是手機需求疲軟的兩大主因。

新一代旗艦晶片 Q3 亮相

聯發科今年首季旗艦晶片銷售仍呈現正成長，象徵在高階市場的市占率持續提升，並預計第三代旗艦晶片將在第三季推出，同時也預告年底前新一代的數據晶片將問世。

股利擬每半年發放一次

聯發科董事會已通過今年現金股利每股 76 元，包括常態現金股利每股 60 元以及特別現金股利每股 16 元，此次也計畫提出公司章程修訂案，增加得以每半年配發常態現金股利的彈性，該議案將待 5 月 31 日股東會決議。