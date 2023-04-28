〈聯發科法說〉今年全球手機銷量僅剩11億支 蔡力行看兩主因造成需求疲軟

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，執行長蔡力行預估，今年全球智慧型手機出貨量約 11 億支，較疫情前的 14 億支大幅減少，除坦言 Android 陣營有很大的努力空間，也指出「更換周期拉長」以及「使用翻新機」是手機需求疲軟的兩大主因。

觀察手機兩大陣營 iOS 與 Android，蘋果 (AAPL-US) iPhone 2019 年出貨量約 1.98 億支，分析師預估今年可達 2.32 億支，在這四年間呈現增長趨勢，但同期全球手機銷量卻從 14 億支降至 11 億支，代表 Android 市場明顯縮小。

蔡力行分析，由於消費者更換手機的週期明顯拉長，加上過去半年到一年間，全球面臨眾多突變狀況，在支出趨於保守下，消費者更願意採用二手機或整新機 (Refurbished phone)，內部粗估一年整新機的市場規模約 5000 萬至 1 億支，也衝擊市場需求。

不過，蔡力行認為，全球智慧型手機銷量 11 億支的情況，應是短期市場的底部。

針對旗艦市場，財務長顧大為補充，今年首季旗艦晶片銷售仍呈現正成長，象徵公司在高階市場的市占率持續提升，並預計第三代旗艦晶片將在第三季推出，同時也預告年底前新一代的數據晶片將問世。

至於價格，蔡力行重申，在需求較差的環境下，市場對手機晶片價格競爭抱持疑慮，根據現階段觀察，這類價格競爭主要分布在入門機種，強調「逐底競爭」(Racing to the bottom) 的價格並非公司策略，既無法有效提振終端需求，也無法大幅改變市占率，因此，聯發科一貫策略是在市占率、營收及獲利間取得平衡，而非僅專注於價格競爭。