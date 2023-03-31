家登今年營收估成長逾4成 挑戰三年達成百億元目標

家登 (3680-TW) 今 (31) 日歡慶 25 周年，公司目標今年營收超越 50 億元門檻，可望成長逾 4 成，本業營收可望超越去年全年的 45 億元，並挑戰 3 年衝百億元目標。

董事長邱銘乾表示，前開式晶圓傳送盒 (FOUP) 今年中國客戶拉貨強勁位營收增添動能，FOUP 被客戶追著跑目前持續供不應求。另外，12 吋 FOUP 已取得敲門磚，客戶涵蓋本土、國際廠商。

家登航太布局也開始發酵，公司表示，航太目前已取得訂單並出貨，目標航太今年營收 5000 萬元，明年初上 2 億元。

家登過去實現「每股獲利 5 元送出 1 台車」諾言，在尾牙送出 2 台車，展望今年，邱銘乾表示，今年有機會送出 3 台車，意味著家登今年每股純益可望逾 15 元。

家登表示，晶圓載具產品越來越多的驗證成功實績帶動新、舊廠陸續跟進，舊廠逐步搶占美、日競爭對手市佔，訂單能見度直透年底。

家登表示，為了加速大中華地區回應速度，本月已收購昆山川口塑膠工業及其轄下轉投資公司，整合雙方資源，最快 9 月可望開出 4000 顆 FOUP 新產能、1000 顆光罩盒 (POP) 新產能。

家登專注半導體本業表現持續走揚，除了航太事業近期首度貢獻營收，光罩載具的穩定成長之外，先進及成熟製程 FOUP 通過大客戶認證陸續為各廠採用，逐步擴張市占率，如今家登已經完成載具全產品線版圖，站穩載具市場領航者。