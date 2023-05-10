〈紐約匯市〉美元小幅上揚 市場關注債務上限談判、美CPI數據

美元指數周二 (9 日) 小幅走高，交易員認為美國債務上限談判進展無法取得進展，他們同時關注即將出爐的美國通膨數據，盼從中了解經濟前景與聯準會 (Fed) 的升息路徑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%，至 101.64。

Monex 美國交易副總裁 John Doyle 說：「我相信我們可能會在債務上限會談中看到譁眾取寵的行為，兩方只是在確保他們能迎合彼此的基本盤，所以我認為今天不會取得突破，這可能是導致美元走強的原因。」

另一方面，繼上周公布強於預期的非農就業報告後，定於周三 (10 日) 公布的美國消費者物價指數(CPI)，可能為匯市交易奠定基調。

荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 表示：「關於黏性通膨的討論在市場上非常普遍，Fed 今年可能不會降息，這符合我們的觀點。相關討論把我們帶往 CPI 數據，若 Fed 的行動仰賴數據，這次的發布相當重要，市場正在關注。」

分析師認為，近期的銀行業動盪加上美國因債務上限問題陷入政治僵局的背景下，必須評估 Fed 的任何政策調整。

歐元連兩個交易日回落，下跌 0.4% 至 1.096 美元，為一周低點；英國央行召開決策會議前夕，英鎊持平在 1.2618 美元，繼續徘徊於一年高點附近。

市場預期，面對居高不下的通膨，英國央行周四 (11 日) 將連續 12 度升息，將利率調高 1 碼至 4.5%。

日元連續三個交易日走貶，兌美元匯價小跌 0.1%，報 135.20 日元兌 1 美元。

日本央行 (日銀) 總裁植田和男日前表示，一旦達到 2% 的可持續通膨目標，央行將結束殖利率曲線控制政策(YCC)，並著手縮表。

由於投資人正在等待美國通膨數據，以尋找有關 Fed 利率前景的線索，加幣走勢幾乎沒有太大變動，截稿前微貶 0.08%，至 1.3382 加元兌 1 美元。

澳幣和紐元均終止連日升勢，澳幣自近一個月高點回落，貶約 0.3% 至 0.6762 美元，紐元也貶逾 0.1% 至 0.6335 美元。

截至台灣時間周三 (10 日) 約 6:00 價格: