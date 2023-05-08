觀光業喜迎復甦年！晶華Q1獲利年增逾4成 回到疫前水準

連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 今 (8) 日公布第一季稅後純益 3.62 億元，年增 43.84%，每股純益 (EPS)2.84 元，創 6 個季度以來新高，若排除 2021 年第三季售出達美樂股權業外貢獻，實際上晶華第一季獲利已回升至 2019 年第三季來高點。

晶華指出，第一季合併營收 17.39 億元，年增 22.39%，也較疫情前的 2019 年同期的 16.80 億元成長 3.48%，反映在邊境開放、航班恢復的雙重利基下，國際商務客和觀光旅遊市場逐漸回歸正軌，以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店受惠。

展望未來，隨著 5 月的母親節、謝師宴，6 月的端午節連假，到 7-8 月暑假，均是內需餐飲消費市場和國內度假旅遊的重要檔期，晶華樂觀看待營運持續落。

晶華旗下位於宜蘭礁溪、花蓮太魯閣、以及台南和高雄的晶英和捷絲旅，積極穩守國旅市場，針對春夏旅行需求分別推出各式住房專案，

另一方面，台北晶華和台南晶英鎖定企業福委以及零售通路，祭出多款粽香禮盒，希望在既有的自食與高端送禮市場外，另闢營收來源。

而後迎來 7 月夏季旅展和 8 月台灣美食展，台北晶華已規劃積極參與，推出年年熱賣的栢麗廳自助餐券、三燔壽喜燒券、故宮晶華港點吃到飽券等優惠品項，並更整合各酒店住房專案推出環遊晶華住宿券。