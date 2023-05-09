六角Q1獲利創同期次高 疫後拚全球門店每年淨增3成

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (9) 日公布第一季財報，稅後純益 6,924 萬元，年增 79%，每股純益(EPS) 1.53 元，創同期次高，僅次於 2019 年第一季，六角董事長王耀輝表示，第一季繳出母公司和所有子公司全面獲利的全壘打成績單，並設下疫後每年主力品牌 Chatime 日出茶太全球門店淨增 30% 的成長目標。

六角第一季合併營收 9.98 億元，年增率僅 1.2%，主要是因日出茶太受 1 月工作天數減少，以及 3 月底開始的東南亞齋戒月期間影響，惟旗下王座國際在春節餐飲來客熱絡，第一季合併營收年增 37.9%，加上澳洲子公司 Chatime Group 年增率達雙位數，使第一季合併營收仍維持穩健。

而隨著集團體質調整、產品組合優化等效益逐步顯現，加上營業費用控制得宜，六角第一季營業利益 1.04 億元，年增率 164%，稅後純益 6924 萬元，年增 79%。

六角說明，日出茶太展店積極推升後權利金收入，加上王座旗下餐食品牌的產品組合優化，且設備攤提絕大多數提列完畢，第一季毛利率達 47%，優於去年全年的平均毛利率 44%，營益率和稅後淨利率分別為 11%、7%，三率較去年同期分別增加 6、7 與 3 個百分點，呈現三率三升。

進入第二季，由於今年齋戒月期間為 3 月 22 日至 4 月 21 日，日出茶太海外銷貨在此期間受影響，使 3-4 月合併營收表現略受到壓抑，不過，六角表示，惟遞延效應後續將會在第二季顯現。

日出茶太今年仍將持續在全球展店，已確定攜手韓國知名連鎖餐飲品牌 Pizza Maru 開拓韓國手搖飲市場，預計上半年開出首店，而東南亞市場將持續推進至 2-3 線城市，並加強北美市場，全球總店數至年底目標達 1800 家。

其中，澳洲子公司 Chatime Group 站穩當地手搖飲領導品牌地位，目前已有 170 家店規模，拚年底 200 店，營收保持年增雙位數。

而王座在門店折舊絕大多數攤提完畢後，走向輕資產運營，且今年初已取得橋村炸雞台灣獨家總代理權，首店預計第三季前在台北開出。

六角轉投資中國杭州瑞里隨著中國解封，並已提前進行企業塑身，優化營運管理，第一季轉虧為盈，全年谷底翻揚可期。