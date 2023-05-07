泰山投資街口卻「三緘其口」 證交所下令5/9前說清楚

食品大廠泰山 (1218-TW) 砸 36 億元取得街口 4 成股權，但遭市場派龍邦 (2514-TW) 質疑投資案程序違法，泰山對此則以「投資機密」為由帶過，證交所今 (7) 日晚間表示，已要求泰山需再 9 日提供議事資料及說明，釐清投資案有無違法情事。

泰山董事會 5 日通過街口投資案，但遭市場派龍邦指控，投資案未經全體審計委員會 2 分之 1 以上同意，或是經過全體董事 3 分之 2 以上同意，主張投資案違法無效。

泰山 6 日赴證交所召開記者會說明投資股權案，但會中對所提問的審計委員會、董事會召開程序與交易價格合理性評估等，全都以全程都有專業律師指導、會議一切合法或交易內容涉及商業機密，不方便透露回應外界提問。

對於泰山記者會回應，證交所表示，泰山的回應，顯未確實將攸關資訊透明且公平地給傳達給投資大眾，已函請泰山必須在 9 日前提供相關議事資料及說明，以釐清該投資案是否有違反法令規定情事。

證交所呼籲，泰山應確實注意所為之交易及決策均需依法為之，善盡忠實義務，以保護全體股東之權益。

事實上，泰山自去年 12 月處分全家股票以來，接連因違反內控機制遭證交所重罰，先是 1 月因處分全家股票遭重罰 200 萬元，4 月再因部分交易、資產處分再度因違反內控，再吞一張 250 萬元罰單。