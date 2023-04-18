〈永佳捷新梯〉電梯總部啟用 明年擬赴越南、馬來西亞設產線

智能電梯新兵永佳捷 (Masada) 今 (18) 日在桃園觀音廠總部舉行電梯啟用記者會，董事長許作名表示，已投資上億元在全台建置據點，並規劃明年在越南或馬來西亞設置生產線。

許作名致詞指出，永佳捷 Masada 電梯已在全台各大縣市設立服務據點，花費上億元蓋廠房、展廳、興建電梯研究塔與籌設研發中心等，未來計畫在越南或馬來西亞設立生產線，並佈局印尼、澳洲、紐西蘭、法國、美國等服務據點。

許作名說，電梯屬於冷門產業，市場關注度不高，加上台灣市場小，過去 50 年來形成寡斷、高毛利局面，但此現象隨著電子科技快速進展，如變頻器、永磁同步伺服電機等，使電梯產品變得成熟並形成大眾化商品，也讓永佳捷這種新創公司有機會發展開來。

總經理蔡定憲指出，永佳捷主推智能化電梯，配備 24 小時遠端安全守護、GPS 保修人員定位與智能手機維保、APP 即時互動，減少停梯故障風險。

另外，與策略夥伴永彰科技 (4523-TW) 獨家專利的 keyless 電子門鎖合作，結合電梯呼梯，讓消費者回家享受貴賓般待遇免接觸一路順暢。

永佳捷廠辦總部位於桃園市觀音區永彰科技園區內，第一期廠辦面積共達近 1500 坪，包括教育訓練梯、產線、研發、品保驗證、倉儲區、展廳、辦公室等，電梯塔預計今年 11 月底竣工。