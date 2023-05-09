LinkedIn瘦身裁撤716人 關閉中國App

科技裁員寒風持續席捲，微軟旗下的職業社群平台領英 (LinkedIn) 週一 (8 日) 表示，由於招聘需求下滑，該公司將裁員 716 人，並在今年 8 月 9 日結束中國應用程式 InCareers。

擁有 2 萬名員工的 LinkedIn 去年營收呈現逐季增長，但由於全球經濟前景疲軟，該公司週一加入母公司微軟在內的科技公司裁員行列。

LinkedIn 行政總裁 Ryan Roslansky 在週一的內部信中提到：「公司正縮編其銷售、營運和支援團隊職位以簡化公司營運，以便更快地做出決策。」

Roslansky 還寫道：「隨著市場和客戶需求波動更大，為了更有效地服務新興市場和增長市場，我們正在擴大供應商的使用範圍。」

Roslansky 表示，這些供應商是外部合作夥伴，將承擔新的和現有的工作，這些變化將創造 250 個新工作崗位，受裁員影響的員工將有資格申請這些職位。

LinkedIn 還表示，將取消其在中國提供的精簡版求職應用，亦會在今年 8 月 9 日結束屆時唯一在中國運作的應用程式 InCareers。

此前 LinkedIn 於 2021 年決定大部分撤出中國，理由是環境充滿挑戰。LinkedIn 通過其人才解決方案、營銷解決方案和高級訂閱，換言之，通過銷售廣告、招聘服務和會員特權來賺錢。

席捲科技業的裁員浪潮持續，追蹤裁員影響的數據平台 Layoffs.fyi 顯示，過去的六個月裡，全球裁減超過 27 萬個科技工作職位。LinkedIn 發布裁員消息之際，單單 5 月份就有 5,000 個科技職位遭裁撤。

大型科技巨頭是最近裁員的主力，其中亞馬遜裁員 2.7 萬人，創史上最高。臉書母公司 Meta (META-US) 裁員 2.1 萬人，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 裁員 1.2 萬人。

微軟 (MSFT-US) 在 2016 年以約 260 億美元的價格收購 LinkedIn，最近幾個月宣布裁員約 1 萬人，並在即將公布的盈餘報告中計入 12 億美元的遣散費等相關費用。