國際廢鋼跌勢放緩 豐興鋼筋止跌開平 型鋼落後補跌

鋼筋廠豐興 (2015-TW) 今 (8) 日開出本周盤價，在國際鐵礦砂、廢鋼報價跌勢放緩下，豐興廢鋼收購價及鋼筋同步止跌開平盤，但型鋼反應先前原料走跌，本周下跌 800 元。

過去一周國際行情來看，日本 2H 廢鋼下跌 5 美元至每公噸 370 美元；美國貨櫃廢鋼同樣下跌 5 美元，來到每公噸 355 美元，澳洲鐵礦砂每噸自 106.8 美元下跌至 102.15 美元。

豐興說明，土耳其需求疲弱、里拉持續貶值，當地鋼廠外購廢鋼目標價持續下修，亞洲需求亦弱且受中國鋼價下跌因素影響，衝擊美國廢鋼報價，越南、韓國市場需求轉弱，也壓抑日廢價格，不過整體跌勢均見放緩。

鐵礦砂方面，豐興表示，中國 4 月上旬粗鋼產量到達高點後，中下旬粗鋼產量下滑，成品與鐵礦砂在五一長假兩天持續下滑，鐵礦砂也呈現打底反彈，似有跌深反彈跡象。

豐興表示，國際鐵礦砂、廢鋼下跌趨緩，且國內廢鋼上週跌幅稍大，因此本周廢鋼收購價平盤，而鋼筋上週成品價格下修後吸引買盤進場，同樣開平，型鋼則反應上月國內外廢鋼跌勢補跌。

以豐興最新牌價來看，廢鋼收購價每公噸 1.09 萬元、鋼筋 1.94 萬元，型鋼跌價後，每公噸來到 2.68 萬元。