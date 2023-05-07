台股收復季線 留意兩因素影響大盤走勢

蘋果財報優於預期，台股在電子與中小型股撐場下，收在 15626.07 點，不僅周線收紅，也成功收復季線，投信認為，後續將留意企業財報揭露以及聯準會利率政策與市場預期落差，將影響大盤走勢。

安聯投信表示，這波升息周期有望暫告段落，目前市場仍需時間消化政策轉換和經濟影響的平衡點，但預期在企業獲利觸底的階段，市場走勢仍將較為震盪。

安聯投信台股團隊表示，台股 P/B 反彈近三年平均水準後回檔，隨著評價修復期已過，市場目光回歸個股基本面；一方面隨著企業財報與展望陸續揭曉，以及聯準會利率政策方向與市場預期出現落差，也讓盤勢出現波動。

從產業面來看，安聯投信台股團隊表示，包括工業、伺服器與車用等較晚開始修正庫存，因此修正期恐將延長至下半年；美國 3 月零售銷售低於預期，持續觀察電子產品受通膨及疫後消費移轉程度。

安聯投信台股團隊表示，整體電子產業第二季營運落底態勢定調，但下半年復甦力道平緩，從總經面來看，今年通膨與升息趨緩，目前總經風險可控，建議現階段回頭檢視營收獲利與財報展望。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，美國經濟展望仍需持續觀察，因為即使通膨持續下行，但服務產業通膨壓力仍高，加上金融借貸條件面臨緊縮，短期消費信心難以大幅提升。

目前市場普遍認為，下半年美國景氣陷入成長停滯機率上升，並同步預期年底聯準會將宣布降息，在前景不明朗的環境下，股市出現震盪的機率升高。

孫傳恕說明，5 月底登場的台北國際電腦展 COMPUTEX 即將登場，主題聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等主題，不少科技指標大廠高層都將到場共襄盛舉，有利於相關族群表現。

另外，隨時間進入股東會旺季，公司所發布的營運展望與股利政策亦將成為市場焦點。

孫傳恕認為，有鑒於景氣仍在谷底調整階段，至下半年前台股將處於震盪格局，此時可趁市場拉回時，布局中長線科技類成長股，以迎接下半年起的電子產業成長，包括伺服器、Gaming、新規格產品等庫存回補需求逐漸恢復。