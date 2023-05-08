鋰價止跌回升 中國動力電池產業鏈6月可望復甦

中國電動車示意圖。（圖：REUTERS/TPG）
中國電動車示意圖。（圖：REUTERS/TPG）

研調機構 TrendForce 今 (8) 日指出，鋰鹽價格在 4 月下旬已出現止跌回升的跡象，此外，電解液原料六氟磷酸鋰也開始回漲，包括負極材料、磷酸鐵、鋰電銅箔等材料價格也已觸底，動力電池產業鏈價格逐漸回穩，預計 6 月將全面復甦。

研調表示，中國電池級碳酸鋰 4 月均價跌至每噸人民幣 19.8 萬元，月減 39%；氫氧化鋰則跌至每噸人民幣 26.6 萬元，月減 33%，儘管均價年減幅均較前月擴大，但 4 月中下旬已開始止跌，回至 2021 年底鋰電池需求爆發前的水準。

觀察各產品價格，4 月車用方形三元電芯、鐵鋰電芯和軟包型三元動力電芯均價分別跌至 0.83 元 / Wh、0.74 元 / Wh 和 0.87 元 / Wh；儲能電芯方面，4 月磷酸鐵鋰儲能電芯月減 10.5%，約 0.74 元 / Wh，而磷酸鐵鋰材料價格近期則已開始上漲，同時企業訂單也開始回暖；消費電池電芯方面，鈷酸鋰電芯 4 月均價 8.54 元 / Ah，月減 9.3%，同樣近期鈷酸鋰市場有所回暖。

研調認為，中國動力電池廠庫存去化已接近尾聲，供需關係經過逾一個季度的市場化調節已逐漸走向正常，目前電池材料價格逐漸持穩，且在市場需求穩健增長下，產業鏈有回溫跡象，6 月有望迎來全面復甦。

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