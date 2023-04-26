長榮航啟動2023台北馬拉松 推台灣旅遊國際能見度

長榮航 (2618-TW) 今 (25) 日宣布 2023 長榮航空城市觀光馬拉松正式啟動，長榮航總經理孫嘉明表示，希望藉由賽道串連起更多台北景點，讓來自全球的跑者看到台北之美，進而促進台灣旅遊的國際能見度。

長榮航空城市觀光馬拉松是國內少數獲國際馬拉松總會暨路跑協會 (AIMS) 國際認證賽事之一，許多國際馬拉松賽事均採納此認證作為參賽標準，跑者們若計劃進軍國際馬拉松，長榮航空馬拉松將是跑者必備賽事。

同時，長榮航強調，持續朝向淨零碳排方向前進，今年再次 NIKE 為跑者精心設計賽衣，選用環保纖維材質，利用塑料回收整理、並經過多道工序生產，可減少能源使用和二氧化碳釋放，除了減輕環境負擔，輕盈透氣的賽衣也將有助於跑者跑出好成績。

另一方面，長榮航去年首度推出幼苗培育計畫，並增設 10 公里組的「幼苗組」獎項，以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，今年更進一步升等為校園巡迴的「幼苗計畫 2.0」，預計從 5 月底開始，依序前往台東、屏東、雲林、基隆和外島，由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領最專業的跑步團隊 NRC 量身定制訓練計畫，以及知名運動員到場分享心路歷程和甘苦談，並邀請該地區鄰近的學子參與。

今年長榮航將再增設幼苗團體組，凡介於 2007 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日之間出生的青少年，報名後可自行揪組 5 人團隊，並透過線上表單登記團體組別參與競逐，上限為 20 組，第一名優勝隊伍每位選手可額外獲得 NIKE 跑鞋 1 雙。

長榮航長期贊助國內各領域的體育選手出國征戰，包括網球、馬拉松、游泳、羽球、桌球和高爾夫球等，此次馬拉松預告會也邀請長期支持的體育選手網球一哥盧彥勳、長跑好手印帝周庭印和台灣蝶王王冠閎至現場分享。