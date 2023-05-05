台股小漲守住15600點 外資連3賣 三大法人賣超7.33億元

台股今 (5) 日開高一度站上季線，但隨即震盪翻黑，台積電力守盤上，被動元件、IC 設計族群獲買盤力挺，中小型股也表現活潑，帶動加權指數翻紅，終場小漲 17.04 點，收在 15626.07 點，成交值 1809.35 億元。三大法人合計賣超 7.33 億元，外資連 3 賣。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 5.24 億元，為連續 3 個交易日賣超；投信買超 4.93 億元，為連 7 買；自營商則賣超 6.94 億元。三大法人合計賣超 7.33 億元。

被動元件股今天成為盤面多頭指標，華新科 (2492-TW) 及旗下信昌電 (6173-TW)、佳邦 (6284-TW) 首季轉盈，在買盤湧入下，信昌電攻上漲停價 42 元，華新科同步大漲逾 8%，重返百元之上，佳邦一度拉出半根漲停，整體被動元件股人氣暢旺，華容 (5328-TW) 一度噴漲停，凱美 (2375-TW)、大毅 (2478-TW) 也漲勢凌厲。

權王台積電今天小幅走揚，一度漲至 502 元，終場驚險守住 500 元大關，站上 10 日線；被動元件大廠國巨 (2327-TW) 強漲 2.5%，挺進 500 關；不過，瑞昱 (2379-TW)、南亞科 (2408-TW)、矽力 * - KY(6415-TW) 等電子股賣壓相對較重，下挫 1-2%。

IC 設計指標股聯發科 (2454-TW) 上漲約 1%， IC 設計千金股普遍獲買盤青睞，包括力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、祥碩 (5269-TW)、創意 (3443-TW) 均強勢表態，股價上漲 2-4%，聯陽 (3014-TW)、敦泰 (3545-TW)、義隆 (2458-TW)、威盛 (2388-TW) 等都表現不俗。

美國地區性銀行再陷風暴，台灣金融股今天盤中走弱，但午盤後跌勢逐漸收斂，富邦金 (2881-TW) 拉升至平盤，國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW)、第一金 (2892-TW) 等均翻紅，台新金 (2887-TW) 表現較強勢，漲逾 1%。