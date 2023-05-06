〈美股盤後〉非農就業數據超預期 道瓊跳漲近550點 但創3月以來最差周

穩健的 4 月非農就業數據，緩解經濟衰退擔憂，華爾街樂觀看待「經濟軟著陸」最佳前景，美股週五 (5 日) 氣勢如虹。

受技術性買盤和空頭回補推動，區域銀行急漲回彈，PacWest 暴漲超過 80%，蘋果因財報優異，成為華爾街寵兒，其股價猛升超過 4.6%，創下 5 個月以來最佳單日表現。

道瓊週五跳漲近 550 點，標普勁揚 1.85%，那指和費半指數暴漲超過 2%，儘管美股週五表現不俗，但道瓊和標普創下自 3 月以來表現最差的一週，分別週跌 1.24% 和 0.8%，那指週線收紅 0.07%。

數據方面，美國勞工部週五公布 4 月非農就業新增人數報 25.3 萬，遠高於市場預期的 18 萬人和修正後前值 16.5 萬人，當月失業率報 3.4% ，低於市場預期的 3.6% 和前值 3.5% ，再次觸及今年 1 月創下的 53 年新低。與此同時平均時薪增速有所增加。

政經方面，聯準會將於 6 月 13 日至 14 日舉行聯邦公開市場委員會會議 (FOMC) 會議，今年 FOMC 票委、芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週五表示，目前判斷聯準會下月應如何處理利率還為時過早，不過銀行業壓力可能會幫助他們完成部分工作。

聯準會「鷹王」、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週五表示，聯準會本週升息 1 碼是對抗通膨的良好下一步行動。他對 6 月會議抱持開放態度，認為利率政策的限制性仍不夠強烈，正在密切關注經濟數據。

新冠肺炎疫情席捲全球 3 年後，世界衛生組織 (WHO) 週五宣布，新冠肺炎 (COVID-19) 全球緊急狀態宣告結束，世衛秘書長譚德塞指出，COVID-19 不再屬於「國際關注公共衛生緊急事件」。

週五 (5 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊集體上揚，能源、資訊科技和金融領軍大漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王幾乎全數收紅。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.59%；Meta (META-US) 下跌 0.32%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.69%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.84%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.72%。

道瓊成分股以蘋果領漲。迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.15%；Visa (V-US) 上漲 2.74%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.71%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.58%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.8%。

費半成分股僅英特爾收黑。美光 (MU-US) 上漲 1.19%；輝達 (NVDA-US) 上漲 4.06%；AMD (AMD-US) 上漲 3.73%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.21%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.96%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.06%。

台股 ADR 集體攻高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.77%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.72%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.76%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.56%。

企業新聞

摩根大通發布一份報告，推動區域銀行股技術性買盤和空頭回補 ，該報告將 Western Alliance、Zions Bancorp 和 Comerica 等區域銀行上調至「增持」，研判區域銀行股出現巨大賣空壓力，這三家銀行定價似乎「嚴重錯誤」。

PacWest 正在考慮包括出售在內的戰略選擇，PacWest (PACW-US) 週四狂升 81.70%，報每股 5.76 美元，創下史上最佳單日表現。Western Alliance (WAL-US) 暴漲 49.23% 至每股 27.16 美元，迎來 2008 年來最強單日升幅。

SPDR 標普地區性銀行 ETF 週五回升 6.29%，本週累計跌幅高達 16 %。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 4.69% 至每股 173.57 美元，創下 5 個月來最佳單日表現。蘋果週四盤後公布第二財季業績亮眼，營收報 948.36 億美元，調整後每股盈餘為 1.52 美元，毛利率達 44.3%，均優於預期，還宣布 900 億美元的庫藏股計畫。

Icahn Enterprises (IEP-US) 暴漲 26.70% 至每股 38.12 美元，知名維權投資人艾康 (Carl Icahn) 旗下公司 Icahn Enterprises 遭到做空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 的狙擊之後，Icahn Enterprises 宣布向投資人支付每單位 2 美元的股息。

關鍵數據

美國 4 月非農新增就業報 25.3 萬人，預期 18 萬人，修正後前值 16.5 萬人

美國 4 月失業率報 3.4%，預期 3.6%，前值 3.5%

美國 4 月平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

美國 4 月平均每小時薪資年增率報 4.4%，預期 4.2%，修正後前值 4.3%

美國 4 月平均每小時薪資月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 4 月勞動參與率報 62.6%，預期 62.5%，前值 62.6%

華爾街分析

美國全國保險公司首席經濟學家 Kathy Bostjancic 認為，4 月份就業、失業率和平均時薪這三個關鍵類別的數據顯示，勞動力市場出人意料地保持緊俏，強勁表現抑制立即陷入衰退的預期，但它也應該會降低市場對最早在第三季開始降息的預期。」

Capital Economics 副首席 Andrew Hunter 表示：「鑑於有更廣泛的證據表明，勞動力市場狀況正在降溫，我們懷疑非農數據會讓聯準會重新考慮暫停升息的計畫。」

Jennery Montgomery Scott 點評：「銀行股超賣反彈有很多潛在的火力，但現在確認已看到銀行危機最終低點還為時過早。」

SoFi 投資策略主管 Liz Young 表示：「儘管區域銀行股週五反彈，但銀行業危機影響並未結束。當壞消息開始傳播時，它被解釋為特定機構出現的獨特情況，但現實情況是，銀行業流動性緊張是個普遍存在的挑戰。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主