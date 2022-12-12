晶技11月稅前盈餘腰斬 估明年Q2產業景氣翻揚

頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 今 (12) 日公布 11 月自結獲利數，11 月單月稅前盈餘爲 1.11 億元，月減 61.88%，年減 50.8%，單月每股稅前盈餘 0.36 元，累計 2022 年前 11 月稅前盈餘 32.99 億元，年減 4%，每股稅前盈餘 10.65 元，公司估明年第二季產業景氣可望翻揚。

晶技的 11 月營收及獲利走下坡，主要受美系客戶手機 EMS 廠產能下滑，影響出貨，營收下滑到 10 億元之下，單月營收爲 9.52 億元，呈現月減及年減，晶技對於今年第四季營運看法保守，市場需求調整將直到 2023 年第一季，預估到第二季才有機會翻揚。

晶技 2022 年 11 月營收爲 9.52 億元，今年略優於 2 月的 9.43 億元，較 10 月下滑 12.34%，年減 12.14%；累計 2022 年前 11 月營收 122 億元，年減 13.52%。

晶技 2022 年第四季市場需求未如預期的同時，對於先進製程及利基產品的開發並沒有停止，晶技目前鎖定寧波車用頻率元件專用廠興建、及台灣平鎮廠先進半導體製程設置，晶技平鎮廠半導體製程設備已相繼到位，並依規劃展開試產、向客戶送樣認證中。

晶技目前積極衝刺先進製程及車載應用產品，今年資本支出由 9.43 億元提高到 14 億元，其中，台灣平鎮廠先進半導體製程設置，主要爲因應 5G 等高頻通訊需求提高，設備已到位，並依規劃在第四季展開試產。

晶技寧波車用頻率元件專用生產線也完成擴充，每月產能由 5000 萬顆提升至 6000 萬顆。

另外，晶技新成立的晶創科技目前在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內，獨立生產，每月產能擴大至 6000 萬顆，而晶技轉投資子公司晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計明 (2023) 年每月開出月產 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 2 億顆產能。