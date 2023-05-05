〈美律法說〉Q2營收季增1成以上 全年看法較上次樂觀

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 今 (5) 日召開法說，總裁黃朝豊表示，受惠客戶需求微幅增加，第二季營收將季增雙位數，大致持平去年同期，且隨著稼動率回溫，獲利也同步優於上季，全年看法則較上次法說更樂觀些，估營收年增個位數。

細分四大產品線，黃朝豊指出，第二季耳機需求最強，看好隨著客戶庫存去化、新品推出，需求已逐步增加，業績估季增雙位數，但商用、電競耳機需求較不明朗，約與去年同期持平或微幅增長，毛利率也優於上季。

揚聲器則因客戶新手機即將在第三季上市，本季受新舊產品交替影響，需求下滑，業績估持平上季，並優於去年同期，毛利率也與上季相當，預計待第三季客戶新品量產後，將有較顯著回升。

電池也隨著客戶第二季需求回升，加上儲能產品訂單延續，業績可望優於上季，且稼動率提升下，毛利率也成長；至於麥克風需求仍弱，營收季增雙位數，但與去年同期相比仍呈現下滑，主因為客戶仍去化庫存，毛利率因需求增溫、較上季增加，但與去年同期相比則下降。

全年看法，黃朝豊認為，由於現階段景氣降溫，客戶也暫停拉貨，並以去化庫存為優先，不同客戶與產品線回溫速度略有差異，但回溫並非是最終端需求回溫，而是客戶端恢復部分拉貨，預估今年營收可年增個位數。