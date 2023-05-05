IC設計、被動元件股強勢 台股小漲17點收15626點 季線得而復失

蘋果公布財報優於市場預期，為蘋概股注入強心針，台股今 (5) 日開高後，一度站上季線，但隨即陷入震盪，台積電力守盤上，IC 設計、被動元件族群也吸引買盤進駐，中小型股表現活潑，加上金融股跌勢收斂，帶動加權指數翻紅，終場小漲 17.04 點或 0.11%，收在 15626.07 點，成交值 1809.35 億元。

櫃買指數終場上漲 0.63 點或 0.3%，收在 213.05 點，成交值 782.49 億元。上市櫃成交值合計 2591.84 億元。

權王台積電今天小幅走揚，一度漲至 502 元，終場驚險守住 500 元大關，站上 10 日線；被動元件大廠國巨 (2327-TW) 強漲 2.5%，挺進 500 關；IC 設計指標股聯發科 (2454-TW) 也上漲超過 1%；不過，瑞昱 (2379-TW)、南亞科 (2408-TW)、矽力 * - KY(6415-TW) 等電子股賣壓相對較重，下挫 1-2%。

美國地區性銀行再陷風暴，台灣金融股今天盤中走弱，但午盤後跌勢逐漸收斂，富邦金 (2881-TW) 拉升至平盤，國泰金 (2882-TW)、開發金(2883-TW)、第一金(2892-TW) 等均翻紅，台新金 (2887-TW) 表現較強勢，漲逾 1%。

被動元件廠華新科 (2492-TW) 及旗下信昌電 (6173-TW)、佳邦 (6284-TW) 首季轉盈，信昌電開盤後即攻上漲停鎖住，華新科也同步大漲逾 8%，重返百元之上，佳邦一度拉出半根漲停，整體被動元件股獲資金青睞，包括國巨集團的凱美 (2375-TW) 也漲勢凌厲。

高價股漲跌互見，股王信驊 (5274-TW) 開高走低，收盤下挫 2%；股后大立光 (3008-TW) 也不振，2000 元關卡得而復失；不過，力旺(3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、祥碩(5269-TW)、創意 (3443-TW) 等 IC 設計千金股均強勢表態，上漲 2-4%。