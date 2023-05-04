〈台股盤中〉籌碼換手多頭輪動 收復15600點關卡

由於聯準會 (FED) 周三升息 1 碼，並暗示可能暫停緊縮周期，但認為通膨依舊過高，美股四大指數走弱，一度使台股加權指數開平低盤，盤中買盤逐步轉強，站上 15600 點，族群持續快速輪動，生技轉強、航太轉弱，透過籌碼換手，不斷維繫多頭買盤，預估成交值約 2050 億元。

盤中生技族群走勢偏強，和康生漲停，創源逼近漲停，懷特、科妍均漲超過 7%，中化生漲 4%，佐登 - KY、承業醫、美時、寶齡富錦和睿生光電均漲 2% 之上。

安控族群也再度轉強，奇偶漲停，昇銳漲逾 6%，陞泰、彩富漲 4.5% 之上。

散熱族群持續走強，奇鋐漲 8%，建準漲 6%，尼得科超眾漲 3% 之上。

不過，航太族群見到獲利了結賣壓，晟田、長榮航太均跌 4% 之上，千附精密跌 3.5%，豐達科、寶一和駐龍均跌超過 2.5%。

元大投顧指出，科技巨頭財報普遍繳出好成績，適度安撫第二季後市場不穩情緒，加上全球記憶體龍頭三星宣布大幅減產計畫，並看好下半年動能回溫，預估最壞情況已過且景氣距離循環底部不遠，或許慢慢成為共識。

從技術面來看，大盤修正至箱型區間下緣再次出現支撐力道 · 日 KD 指標低檔順勢交叉向上，且今年來強勢的櫃買指數收復季線，並伺機攻回月線，顯示資金回流熱門題材，尋找機會。