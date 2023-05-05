中國4月經濟成長動能不均 服務業景氣連續第四個月擴張

中國 4 月服務業景氣連續第四個月維持在擴張區間，生產、需求、就業擴張速度放緩，企業家對未來仍然保持樂觀，顯示製造業和服務業景氣持續出現落差。

財新網周五（5 日）公布的數據顯示，4 月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 56.4，較前月下降 1.4 個百分點，仍處於歷史較高水準。

4 月財新中國製造業 PMI 為 49.5，較前月降 0.5 個百分點，近三個月首次陷入萎縮區間。製造業與服務業景氣不同調，導致當月綜合 PMI 從 3 月高點 54.5 降至 53.6。

上述走勢與國家統計局 PMI 一致。國家統計局公布的數據顯示，4 月製造業 PMI 回落至 49.2，低於榮枯線；服務業 PMI 為 55.1，較上月低 1.8 個百分點。4 月綜合 PMI 下滑 2.6 個百分點至 54.4，繼續保持在擴張區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4 月服務業依舊高歌猛進，相較下，製造業增長乏力。市場積壓需求釋放後，經濟是否持續回升面臨挑戰，多項數據也顯示經濟復甦基礎不牢固。就業亦是目前經濟面臨的突出問題，年輕群體就業形勢尤其嚴峻。

王喆說，近日通縮成為市場熱議話題，成本端和出廠端價格指數快速下降需引起足夠重視。未來相關政策應聚焦促進內需、穩定就業、改善預期，疏通貨幣傳導機制，帶動經濟良性循環。

中國首席經濟學家論壇理事鍾正生則認為，目前中國經濟復甦很大程度上依賴服務業，以及人工智慧（AI）發展帶動數位經濟加速成長，工業則面臨需求偏弱和投資放緩，增長可持續性存疑。他說，事實上，目前全球經濟也呈現服務業較快擴張、製造業景氣下滑的特徵。在全球製造業缺乏景氣共振的情況下，或許投資人對中國製造業升溫不宜報過高期待。