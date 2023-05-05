〈紐約匯市〉歐洲央行放緩升息 歐元回落 DXY微升

在歐洲央行 (ECB) 放慢升息步伐後，歐元兌美元周四 (4 日) 回落，美元指數小幅上揚，結束連兩日貶勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.07%，至 101.41。

歐洲央行宣布升息 1 碼，是去年夏天啟動緊縮周期以來最小升幅，但也暗示未來有採取更多行動來抑制通膨。同日稍早，聯準會在會議聲明中刪除「預期需要進一步升息」的措辭。

兩大央行公布決議後，匯市反應相對溫和，歐元和日元均未突破近期區間。隨著投資人押注美元繼續流失對歐元的利率優勢，歐元兌美元近月走強，但分析師表示，所有的預期行動可能已經反映在匯價上，下一個重點在於 Fed 何時開始降息。

歐元周四貶 0.4% 至 1.1013 美元，回吐前一日多數升幅；日元延續前兩日升勢，上漲近 0.3%，至 134.22 日元兌 1 美元。

豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「就緊縮周期而言，貨幣政策動態或多或少已反映在匯價上，現在市場將關注 Fed 何時放寬、放寬多少以及和其他央行行動的相關性。」

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦資金期貨交易員現在預估，Fed 從 7 月開始降息的可能性約為 62%。

對銀行業動盪的擔憂揮之不去，強化了 Fed 很快就會開始放寬貨幣條件的看法。摩根士丹利分析師說：「我們認為 Fed 已結束升息周期，但美元料繼續上揚，美債殖利率下滑可能是市場轉向避險交易的前兆，意味著美元將走強。」

在報導傳出 PacWest(PACW-US) 和 Western Alliance(WAL-US) 考慮出售後，兩家銀行周四收盤雙雙暴跌，其他區域銀行股也受拖累，因相關報導引發投資人對金融危機擴大的擔憂。

美國公布第一季單位勞動成本大增 6.3% 後，美元獲得短暫提振。Osborne 表示，數據之所以為美元帶來支撐，是因為他比預期還要更高，而且不符合對 Fed 接下來將按兵不動的說法。

本周的另一重頭戲是周五公布的非農就業報告，市場預期美國 4 月新增就業人數將達 18 萬，低於 3 月的 23.6 萬，平均薪資估年增 4.2%，同於前值。

英鎊微升 0.04%，報 1.2572 美元，盤中一度升至去年 6 月高點。

在挪威央行如預期升息 1 碼後，美元兌挪威克朗貶 0.45% 至 10.6859 克朗。

截至台灣時間周五 (5 日) 約 6:00 價格: