致伸客戶持續去化庫存 3月營收年減逾1成 首季僅146.8億元

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 持續受到品牌客戶調整庫存影響，淡季較往年明顯，3 月營收 61 億元，月增 34.5%、年減 12.2%；第一季營收 146.8 億元，季減 21.6%、年減 18%。

致伸表示，儘管目前 PC 市場及消費者需求放緩，但隨著供應鏈庫存的積極去化，需求有望在第二季後逐季回溫，營收有機會在第一季落底後逐季往上。

獲利方面，致伸指出，隨著三感合一產品組合優化並呈現多元化，以及新產品逐漸達到經濟規模，2023 利潤率將顯著提高，全年獲利將優於去年，獲利和營收一樣有機會在第一季落底後逐季往上。

此外，致伸積極去化庫存、降低庫存天數，持續努力降低公司整體費用率，展現致伸的嚴謹的內部管理能力。

致伸指出，智慧物聯如安全監控持續增加客戶數目，也將陸續推出新案而有較顯著貢獻，汽車電子 (ADAS/AVAS) 持續開發新客戶與新案，B2B 相機有 IOT，無人商店與無人機等新應用挹注，預期 2023 年因產品組合持續優化，獲利率提高，全年獲利年增率將有望優於營收年增率。

展望毛利率表現，受惠車用 ADAS、AIoT 產品成長強勁，新事業新品營收增加，抵銷消費性產品的弱化，帶動整體毛利率往上，預估第一季可以站穩 14%，未來則會逐步走揚。