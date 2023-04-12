自行車廠明係將籌資約4億元 投資越南設廠

自行車廠明係 (6804-TW) 2023 年首季在中高階產品需求仍旺盛下，第一季營收以 8.84 億元改寫歷史次高，年增 31.14%；明係預計投資越南設廠，爭取歐盟商機，今 (12) 日董事會並通過以 3.5 億元赴越南設立子公司。

明係董事會今天通過進行上櫃以來首次市場籌資，預計將發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 2 億元資金，發行現增 5000 張，募集約 4 億元。

明係 2023 年 3 月營收爲 3.15 億元，月增 7.41%，年增 29.12%，第一季營收爲 8.84 億元，季減 22.58%，年增 31.14%。明係主管指出，3 月營收走高主要因上游零組件供料情形較改善，自行車中高階級市場需求強勁，同時，法人預估首季獲利將較 2022 年同期的 3500 萬元成長。

明係董事長江永平指出，將投資越南設廠爭取歐盟商機，同時，也將以自有品牌電動輔助自行車，切入台灣地區市場銷售。

明係 2022 年全年營收 33.23 億元，毛利率 10.6%，年增 1.26 個百分點，稅後純益 1.71 億元，創新高，年增 2.46 倍，每股純益 5.82 元，擬配息 2.6 元。