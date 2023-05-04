郭台銘拋「一縣市一核電」議題 台電：兩議題待解

鴻海集團創辦人郭台銘主張「每個縣市蓋一個小型核電廠」，並批評台電壟斷全台電力，對此，台電總經理王耀庭表示，小型核電廠技術還在發展階段，而核能涉及技術及核廢料處理的問題，必須取得社會共識才能往前走。

台電今 (4) 日舉行 2023 年節電啟動記者會，王耀庭出席活動會前受訪時，針對郭台銘的「一縣市一核電廠」議題做上述回應。

王耀庭受訪時指出，核能問題有 2 大面向的問題必須解決，包括：技術與核廢料問題，目前全球小型核電場的技術還在發展階段，真正建廠的機組非常少，以美國來說，目前也還在核准設計的階段，施工及建廠則還在檢討中。

王耀庭進一步指出，目前部分先進國家可能已經有先導系統機組在建設中，但距離實際商轉還有一段時間。

對於郭台銘批評台電壟斷全台電力，王耀庭對此解釋，電網建置成本高，因此全世界電網通常都由單一電網公司經營；而在發電端部分，台電已經開放再生能源案場及民營電廠，台電持有電廠比重已經下降，澄清沒有壟斷的問題。

台電今天舉行 2023 年節電啟動記者會，回顧過去一年節電成果，全國共超過 1000 萬戶次住宅用戶響應節電，台電共發出逾 10 億元節電獎勵金，全年節電度數達 18 億度，相當於超過 40 萬家庭用戶年用電量，等同減下約 90 萬噸碳排放，創下近 5 年新高，而 2013 年迄今更已累積節電近 280 億度。