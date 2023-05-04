啓弘生技5/15登興櫃 竹北廠明年完工CDMO營收同加溫

由生技中心藥品檢測團隊衍生成立的啓弘生技 (6939-TW) 預計 5 月 15 日登錄興櫃，董事長阮大同表示，自 2019 年啟動 CDMO(委託開發暨製造服務) 業務後，已取得逾 10 個臨床二期前的案子，隨著細胞與基因治療需求提升，加上竹北廠明年完工，營運同步走揚。

啓弘有兩大事業體，分別為病毒載體 CDMO 製造設計與生物藥 CRO 檢測，阮大同指出，隨著 CART-T、基因編輯、蛋白質藥物、疫苗等藥物需求蓬勃發展，帶動其主要製程病毒載體的需求同步提升。

阮大同說，公司 2019 年啟動病毒載體 CDMO 業務後，去年拿下 12 個臨床二期前的案子，預計今年還會再增加，目標未來病毒載體 CDMO 的營收比重，可從目前的 11-12%，一舉攀升至 50%。

產能方面，啓弘位於汐止的前導工廠，目前產能利用率約 40-45%，阮大同提到，期望隨著專案量增加，利用率可以進一步提升，另外因應未來客戶需求，在竹北廠建置新廠，預計明年第二季底前完工。

啓弘竹北新廠總產能約可提升 3-4 倍，並分為兩階段擴產，初期會先有兩個 200 升、後續再投入兩個 200 升的產能。

啓弘資本額 3.31 億元，主要股東包括台康生持股 14.2%，台杉、致茂電子、崇盛投資、益鼎生技、中裕等。啓弘去年營收 2.53 億元，年增 57%，稅後純益 2769 萬元，年增 352%，每股純益 1.01 元。