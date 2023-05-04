〈台股盤後〉生技股扮多頭號角 小漲55點收15609點

聯準會 (Fed) 宣布進一步升息 1 碼，拖累美股 3 日走弱，也波及台股今 (4) 日早盤震盪，不過生技股扮演多頭號角，帶動大盤走強，指數終場上漲 55.62 點，或 0.36% 至 15609.03 點，站上 15600 點關卡，站上五日、十日線，成交量 2016 億元。

電金權值股方面，多數收在平盤之上，台積電今日未能站上 500 元關卡，終場上漲 0.4%，聯發科漲勢未能延續，今下挫 1.76% 彌平昨日漲幅，不過日月光持續上攻，上漲 1.48%，台達電漲 1.84%，統一超財報利多上漲 4% 以上，研華漲逾 2%，遠傳、欣興都漲超過 1%。

高價股表現持續低迷，東哥遊艇、富邦媒跌逾半根，力旺、祥碩、AES-KY、聯發科跌逾 1%，不過，保瑞逼近漲停，綠界科技漲半根，M31 上漲 4.12%，材料 - KY、創意上漲 2% 以上，信驊漲 1.44%。

生技醫療族群表現強勁，和康生、明達醫、創源、盛弘、久裕、奈米醫材攻漲停，保瑞逼近漲停，中裕、科妍上漲 8% 以上，台康生、懷特逾 6%，強漲逾半根。

另外，再生醫療題材夯，訊聯亮燈漲停，永昕漲超過 2% ，長聖、三顧漲 1% 以上。