統一超獲利創近2年半單季高 將迎旺季Q2續衝高可期

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 甫公布第一季稅後純益 28.2 億元，每股純益 (EPS)2.71 元，創 2020 年第四季以來新高，隨著疫情影響式微、時序逐漸進入傳統旺季，以及海外轉投資事業趨穩，統一超表示，第二季整體營運穩健，後市可期。

統一超第一季合併營收為 754.74 億元，年增 11.54%，創同期新高，主要是因台灣 7-ELEVEN 和轉投資事業菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (台灣星巴克)、統一生活 (康是美) 等均表現亮眼，第一季稅後純益 28.21 億元，年增 29.96%，每股純益 2.71 元，反映深耕 OPEN POINT 會員生態圈，並開發創新數位服，帶動鮮食、咖啡、預購與 i 預購、飲品等核心類別業績穩健成長。

台灣 7-ELEVEN 第一季總交易額年增 2 成，推升單季總發行點數價值年增近 5 成，成為全台最活絡的點數生態圈。

統一超強調，由於領先同業推出的點數折抵代收，可繳納所得稅、健保費等 18 項代收項目，帶動使用人數倍數成長。

展望後市，統一超表示，台灣 7-ELEVEN 鮮食朝「品牌化」發展，透過「星級饗宴」、「天素地蔬」、「星級饗宴 - 滷味」、「哈燒專櫃」等品牌持續開發差異化新品，帶動相關類別成長近 2 成。

其中，「天素地蔬」冷藏鮮食專櫃已達 2500 店規模，結合常溫、冷藏、冷凍專區超過 300 款素蔬食商品的複合店，更已拓展達 70 家門市。

另一方面，台灣 7-ELEVEN 以多元品牌深耕咖啡市場，CITY PRIMA 採設備升級、豆種精選、開發新品等面向發展，搶攻高質感的精品黑金市場，同時，CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA 陸續推出節令、常銷的話題商品。

展望後市，台灣 7-ELEVEN 掌握後疫時代宅經濟、通膨抗漲和旅遊復甦等關鍵趨勢，透過預購與 i 預購平台主打宅家限定美食、遊逛百貨精品，帶動類別業績成長近 40%，更藉由響應全民普發 6000 元政策推出多元優惠、放大隨取卡等作法，帶動相關類別業績成長 10-30%。

同時，旅遊復甦聚焦風景區、交通轉運和觀光型商場門市經營，統一超經營的四大國道服務區，持續針對節慶商機，機動提升服務量能，帶動商場業績持續穩健向上。

進入第二季後，隨著繳稅季、母親節、端午節等到來，統一超強調，將不斷打造超越消費者期待的生活型服務平台。