金融巨鱷警告：美國銀行系統面臨風險

金融巨鱷、潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square) 創始人阿克曼 (Bill Ackman) 週三 (3 日) 警告，美國銀行系統面臨風險，監管機構未能更新和擴大其保險制度就如同在「棺材板上釘更多的釘子」。

聯準會主席鮑爾週三在利率會議後的記者會上說，自 3 月以來銀行業的狀況已普遍改善，從一開始就有三家較大的銀行處於所見壓力的中心，但這些問題現在都已經解決了，相關儲戶都得到保護。

然而，銀行危機真的結束了嗎？阿克曼週三推文警告，美國銀行系統正面臨風險。

今年 3 月矽谷銀行、Signature Bank 不堪擠兌倒閉，美國銀行一直處於動盪之中，市場對銀行業產生信任危機，而本週第一共和銀行加入倒閉的行列。

阿克曼推文寫道：「銀行業是一場信心遊戲，按這種速度，沒有一家區域銀行能夠在壞消息或壞數據中倖存下來，因為股價將不可避免地暴跌，保險和未保險存款將被提取。」

阿克曼警示：「這些銀行尋求戰略替代方案，意味著接下來這些銀行將在週末將被 FDIC 接管，宣告倒閉。」

阿克曼稱：「如果 FDIC 在建立新制度時臨時為存款提供擔保，第一共和銀行就不會倒閉。相反，我們看到多米諾骨牌效應，付出了巨大的系統和經濟代價。」

阿克曼發出警告之際，又一家區域銀行 PacWest 搖搖欲墜 (圖片：AFP)

阿克曼發出警告之際，又一家區域銀行 PacWest 搖搖欲墜，消息人士指出，該行一直在權衡一系列戰略選擇，包括出售整家銀行。

由於 PacWest 恐成為下一家倒閉的區域銀行，PacWest (PACW-US) 週三盤後股價血崩超過 57%，SPDR 標準普爾地區銀行 ETF (KRE-US) 盤後重挫超過 5%。Western Alliance (WAL-US) 狂瀉 28.51%，Comerica (CMA-US) 暴跌 10.06%，KeyCorp (KEY-US) 摔跌超過 7%。