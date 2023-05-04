國際油價連兩日暴跌 分析師估需求疲軟所致

國際油價周三（3 日）盤中一度暴跌 5%，有分析師認為原因是需求疲軟導致。另一方面，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將監督油市情況，有必要了解下跌原因以及情況如何發展，不過諾瓦克認為這只是暫時的。

截稿前，7 月到期的布蘭特原油期貨下跌 3.72%，至每桶 72.52 美元；6 月到期的西德州原油期貨下跌 4.05%，至每桶 68.76 美元。周三美油和布油延續昨日收盤頹勢繼續走跌，盤中一度暴跌逾 5%，其中西德州原油期貨刷新 3 月 24 日以來低點至每桶 68.02 美元。

早在今年 3 月市場對經濟擔憂明顯，當時 3 月中還爆發銀行業危機，油價重挫。隨後 4 月初 OPEC + 意外減產，短暫扭轉油價走跌態勢。不過受到宏觀環境影響，目前油價已回吐 OPEC + 減產後漲幅且接近 3 月低點。

事實上，原油相關數據喜憂參半並沒有很糟。美國能源資訊署（EIA）同日公布的庫存資料顯示，4 月 28 日當周，原油庫存再度下降，降幅 128.1 萬桶，前值為下降 505.4 萬桶；精煉油庫存連續第五周下降。不過當周庫欣地區的原油庫存連續第二周增加；汽油庫存增加 174.2 萬桶，前值為下降 240.8 萬桶。

需要注意的是，最新數據顯示，美國戰略石油儲備（SPR）創下 2022 年 12 月 30 日以來最大單周降幅，並創 1983 年 10 月 14 日以來的最低庫存。

目前，美國政府正在從該國四個 SPR 儲存地點中的兩個出售石油儲備。這部分非緊急的戰略石油儲備釋放規模為 2,600 萬桶，這是美國國會多年前批准的當前財政年度銷售授權的一部分。

媒體分析指出，油價仍可能從目前水準回升。立即交割的布倫特原油期貨仍有溢價，即期貨價格低於現貨價格，出現期貨貼水結構，這是表明潛在需求穩固的可靠指標。此外，隨著亞洲經濟的反彈勢頭增強，全球供應成長依然不足，全球石油市場仍有望在今年夏天陷入供應短缺態勢。

高盛大宗商品團隊認為，原油市場再次受到宏觀痛苦的衝擊，與 3 月中旬的拋售類似，當前油價走勢主要是由於倉位因素。技術分析上的 RSI 指標是很好的判斷做多點的指標，該指標顯示油價已經嚴重超賣。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）全球能源策略董事總經理 Michael Tran 表示，油價走跌的趨勢不是對經濟衰退的擔憂造成，而是在於人們在旅行上的支出減少，進而影響需求減弱所導致。

他表示，市場上一定存在需求方面的疲軟，目前正在經歷這段時期。另外由於謹慎的投資人離場觀望，預料需要對市場造成重大衝擊才能擺脫當前的油價暴跌。他說：「需求確實需要帶領我們走出困境，但在此之前市場將相當疲弱。」