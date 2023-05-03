〈能源盤後〉經濟前景堪憂 油價摔至3月底來最低

由於投資者聚焦對經濟的擔憂情緒並等待美國聯準會 (Fed) 周三的政策決定，原油期貨價格周二 (2 日) 大跌，收逾 5 周最低點。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 4 美元或 5.3%，收於每桶 71.66 美元，為 3 月 24 日以來最低。

7 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 3.99 美元或 5%，​​收每桶 75.32 美元，同為 3 月 24 日以來最低。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 4.5%，收每加侖 2.44 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.9%，收每加侖 2.29 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.5%，收每百萬 Btu 2.21 美元。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 總經理 Manish Raj 表示：「經濟衰退恐懼就像一場颶風，摧毀了沿途的一切——包括石油。石油的基本面現在比以往任何時候都強勁，因為在可預見的未來需求增加而供應減少，但這一點在經濟衰退的擔憂情緒下，變得無關緊要。」

他稱，在經濟衰退的擔憂情緒下，投資者偏向保留現金並以觀望態度等待風暴過去，因此石油正在被拋售。

許多地區性銀行股周二大幅下跌。價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「油價與銀行業的困境息息相關，因此這消息也正壓垮油價。」

與此同時，Fed 預計周三再次升息 25 個基點，但也可能暗示準備下次會議暫停升息周期。

石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 4 月初意外宣布減產後，原油大漲，但因市場對全球經濟前景的擔憂，到 4 月底已盡數吐回漲幅。

Raj 預期，當 OPEC+ 減產導致庫存下降時，石油的支撐力最終也將來自庫存數據。他認為，OPEC+ 4 月初宣布的減產，實際上要到本周才會運作，因此庫存要等到 7 月才會開始下降。

另外，彭博周二報導稱，OPEC 上個月石油產量下降 31 萬桶 / 日，達平均每日 2880 萬桶，為近一年來最低水準，係因油管暫停運作而令伊拉克出口量下降。

能源資訊署 (EIA) 周三將發布上周美國石油供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (4/28 止) 原油庫存減少 330 萬桶，汽油庫存減少 30 萬桶，蒸餾油庫存減少 150 萬桶。

