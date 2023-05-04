〈能源盤後〉WTI摜破70美元價位 Brent摔至2021年底來最低

原油期貨價格周三 (3 日) 大跌，Brent 原油期貨價格摔落至 16 個月以上最低收盤價，WTI 原油價格摜破每桶 70 美元價位，創 3 月以來最低收盤價。

能源資訊署 (EIA) 周三公布美國石油庫存數據，顯示原油庫存連續第三週下降，而汽油庫存走高。 與此同時，在美國聯準會 (Fed) 周三下午如期宣布升息後，油價維持盤中大部分跌幅。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.06 美元或 4.3%，收於每桶 68.60 美元，為 3 月 20 日以來最低。

7 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 2.99 美元或 4%，​​收每桶 72.33 美元，為 2021 年 12 月 20 日以來最低。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 4.7%，收每加侖 2.32 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.5%，收每加侖 2.23 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 2%，收每百萬 Btu 2.17 美元。

供應數據

EIA 周三公布，上周 (4/28 止) 美國商業原油庫存下降 130 萬桶，為連續第三周下降。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存減少 330 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存下降 390 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，官方數據顯示原油庫存略有減少，但這受到戰略石油儲備 (SPR) 釋放 200 萬桶以及煉油廠開工率下降的影響。「未來幾周煉油廠的運行量應該會增加，而 EIA 再次顯示大幅上調，看來他們高估了原油出口，低估了國內產量。」

EIA 報告顯示，上周汽油庫存增加 170 萬桶，而蒸餾油庫存減少 120 萬桶。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油庫存減少 30 萬桶，蒸餾油庫存減少 150 萬桶。

另外，EIA 指出，俄克拉荷馬州庫欣 Nymex 交割中心的原油庫存上周增加 50 萬桶，而 SPR 的石油庫存減少 200 萬桶至 3.649 億桶。

其他市場驅動因素

Tyche 資本顧問公司經理人 Tariq Zahir 表示，油價近日走疲，係因中國需求令人擔憂、銀行對現貨油價有部分下調，以及對經濟衰退的擔憂情緒持續。

WTI 原油價格周二跌逾 5%，係因地區銀行股暴跌加劇了人們對經濟衰退的擔憂。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 指出：「銀行業動盪與油價暴跌之間的相關性是不可否認的，而銀行業一系列大事會讓 Fed 更加留意。」

Fed 周三再次升息 25 個基點，但也示意準備暫停升息。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，在 Fed 發表鴿派聲明後，美元下跌，原油價格則試圖收復失地。

「隨著決策者越來越擔心經濟活動，Fed 升息周期的尾聲已到。倘若 Fed 憂心忡忡，這對經濟和原油需求前景來說都不利。」

石油市場的焦點將轉向 OPEC+。Moya 表示，若 OPEC + 想要穩定油價，他們必須實現先前宣布的減產行動，並示意還會再進行更多減產行動。

OPEC+ 4 月初意外宣布減產後激起油價大漲，但爾後油價已盡數吐回該漲幅。ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示，目前投資者似乎越來越擔心宏觀前景及其對石油需求的影響。

「從技術面來說，每桶 70 美元接近 3 月低點，這應可提供市場支撐力。在這些價位上，美官方可能開始回填戰略石油儲備量 (SPR)，但若跌破 70 美元價位，可能會引起 OPEC + 的擔憂。」

摩根士丹利分析師周三下調年底 Brent 油價，自每桶 87.5 美元調降至每桶 75 美元，主張先前高估了俄羅斯供應量下降程度，而中國重啟經濟對原油需求的支撐力已大致反應了。

