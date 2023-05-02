〈能源盤後〉經濟不確定性加劇需求擔憂 油價5月開局走低

原油期貨價格周一 (1 日) 下跌，WTI 原油在 4 月結束連 5 個月走低後，5 月又以下跌開局。

分析師表示，在美國聯準會 (Fed) 周三做出政策決定之前，市場持續擔憂央行收緊政策引發全球經濟放緩或衰退，同時中國製造業活動數據令人失望。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.12 美元或 1.5%，收於每桶 75.66 美元，盤中低點達 74.53 美元。

7 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 1.02 美元或 1.3%，​​收每桶 79.31 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.55 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.38 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.8%，收每百萬 Btu 2.32 美元，吐回上周五 2% 以上的漲幅。

市場驅動力

石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 4 月初宣布的減產未能為原油帶來持久反彈，係因市場對全球經濟前景的擔憂限制了原油的上漲空間。

據新聞報導，中國 4 月官方採購經理人指數 (PMI) 自前月的 51.9 意外下降至 49.2。該指數低於 50 表明經濟活動收縮。

與此同時，投資者預計 Fed 周三將宣布再升息 25 個基點。

經歷一系列激進的升息舉措後，投資者將密切關注 Fed 是否有準備暫停利率周期的跡象。

美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 周一宣布，周日查封和出售第一共和銀行 (FRC-US) 似乎並未對市場產生重大影響。摩根大通 (JPM-US) 競購成功，將收購陷入困境的第一共和銀行，承接其業務和存款。

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 表示，OPEC+ 4 月初宣布減產後，石油邁開漲勢，但 WTI 原油在下半月遭遇 200 日移動均線 (MA) 的強勁阻力，致使原油處於看跌趨勢。

原油現已回落至 50 日 MA 下方。油價接近關鍵 MA，這表明市場基調仍然看跌，Kuptsikevich 表示，這是因宏觀經濟狀況惡化所致。

Kuptsikevich 表示，這使得每桶 65 美元至 67 美元的區域成為吸引空頭的目標價位，但他警告，空頭應保持謹慎，因為油價持續走低絕對會招來 OPEC 出手干預。

WTI 油價 4 月上升 1.5%，而 Brent 原油連續第四個月下跌。

Sevens Report Research 分析師周一報告指出，現在市場廣泛預期 3 月收盤價和 4 月開盤價之間的差距已經補滿，我們可以展望未來並評估後續的石油走勢。

本月初因 OPEC+ 意外宣布減產，激發原油反彈後，日線價格圖表上留下缺口，但經過近日走跌，原油期貨價格上周已填補該缺口。

Sevens Report 分析師表示，在圖表上，4 月中旬創下年初至今的新高，「增加市場看漲傾向，令反彈回升至 80 美元的可能性越來越高。」

儘管如此，「放長遠來看，對經濟的擔憂情緒仍將是 2023 年油價的主要阻力，導致油價跌至新低的風險升高。」