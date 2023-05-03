廷鑫完成重編財報 5/5起擺脫全額交割

廷鑫完成重編財報 5/5起擺脫全額交割恢復爲普通交易。(鉅亨網記者張欽發攝)
廷鑫完成重編財報 5/5起擺脫全額交割恢復爲普通交易。(鉅亨網記者張欽發攝)

在 4 月 10 日因會計師出具保留意見查核報告而遭打入全額交割的廷鑫 (2358-TW)，在 5 月 2 日己重編 2022 年度財務報告，並經會計師出具無保留意見查核報告，廷鑫今 (3) 日引用交易所公告指出，公司股票 5 月 5 日起恢復普通交易。

廷鑫 2022 年重編後的財報營收 21.23 億元，稅後純益 159 萬元，每股純益 0.01 元。

廷鑫 2023 年首季因自行車產業消化庫存，造成金屬材料出貨不順，皮件訂單也下滑，單季營收 2.57 億元，年減 47.89%。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.31%

$11,931

原投組報酬率

+9.93%

$10,993

投組標的成分

  • 40%

    資通

    2471

  • 20%

    欣興

    3037

  • 20%

    安勤

    3479

  • 10%

    事欣科

    4916

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞